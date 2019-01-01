إنتر يفتح باب رحيل بيريسيتش في يناير

النجم الكرواتي بعيد تماماً عن مستواه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر لا يمانع الاستغناء عن نجمه إيفان بيريسيتش في انتقالات يناير الجارية بعد التراجع الكبير في مستواه الموسم الحالي.

ولم يسجل بيريسيتش إلا ثلاثة أهداف هذا الموسم مع النيراتزوري وتلقى انتقادات عدة إعلامية وجماهيرية بعد فشله في إظهار مستوى المواسم الماضية.

وذكرت "كوريري ديلا سيرا" أن إنتر منفتح حالياً على فكرة بيع بيريسيتش في انتقالات يناير وحدد سعره في حدود 40 مليون يورو.

وأشارت التقارير لاجتماع بين اللاعب وبيبي ماروتا، المدير الرياضي للنادي، لمناقشة وضعه الحالي، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل ما دار بين الطرفين.

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إذا كنت لاعبًا ماهرًا للعبة فيفا، من اللاعب الذي ستختاره بين هؤلاء لتنفيذ ركلة ثابتة؟🤔 pic.twitter.com/zYJYFK3H67 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 23, 2019

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وأبدى مانشستر يونايتد اهتماماً كبيراً بضم بيريسيتش في السنة الماضية، وألمحت الصحيفة لإمكانية عودة المفاوضات من جديد، مع عدم نسيان أتلتيكو مدريد الذي يراقب وضعية اللاعب.

وقالت الصحيفة إن العقبة الوحيدة لإنتر لبيع بيريستش في يناير هي إيجاد بديل في ظل صعوبة الحصول على هدفه الأول فيديريكو كييزا من فيورينتينا في ميركاتو الشتاء.

وكان إنتر قد تعاقد مع بيريسيتش من فولفسبورج في 2015 مقابل 18 ونصف مليون يورو بعد مفاوضات امتدت لعدة أشهر.