إنتر: مارتينيز رفض أكبر العروض للبقاء معنا!

جوزيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر يؤكد رفض لاوتارو مارتينيز لعروض الرحيل خلال هذا الصيف.

أكد جوزيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر أن لاوتارو مارتينيز رفض عدة عروض من أجل الاستمرار رفقة الفريق في الصيف الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماروتا لصالح "دازون"، وأكد خلالها أن قرار مارتينيز أسعد إدارة النادي بشدة.

وقال ماروتا: "لاوتارو طلب بشكل واضح الاستمرار رفقة إنتر، بالرغم من الحصول على العديد من العروض الجيدة للغاية".

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وأضاف: "نحن نشعر بالفخر بسبب ما قام به لاوتارو، هو يريد أن يثبت نفسه كبطل هنا، ونحن سعداء أنه سيستمر في النمو معنا".

وكان وكيل اللاعب قد أكد في الأسبوع الماضي أن مارتينيز سعيد في صفوف إنتر ولا يفكر في الرحيل في الوقت الحالي.

النجم الأرجنتيني انضم لصفوف إنتر قادمًا من الدوري الأرجنتيني في 2018 في صفقة لم تكلف الفريق الإيطالي كثيرًا.

وسجل 49 هدفًا في 132 مباراة رفقة الفريق في كل البطولات، 40 منهم جاءوا في آخر موسمين ليساعد الفريق على استعادة الدوري الإيطالي.

جدير بالذكر أن مارتينيز ارتبط اسمه بالعديد من الأندية أبرزها ريال وأتلتيكو مدريد وبرشلونة بالإضافة لتوتنهام.