هل يمكن تحقيق الدوري دون الفوز على الكبار؟ الإجابة؟ إنتر كيفو!

في حديثه على هامش لقاء يوفنتوس وبنفيكا لحساب دوري أبطال أوروبا، أبدى جوزيه مورينيو امتعاضه من ظاهرة المدربين قليلي الخبرات الذين يدربون أندية كبرى، لم يوضح البرتغالي من يقصد تحديدًا، خصوصًا وأن كل أنديته السابقة ينطبق عليها المثل، مايكل كاريك في مانشستر يونايتد، فرانشيسكو فاريولي في بورتو، ألفارو أربيلوا في ريال مدريد، ليام روسينيور في تشيلسي، وكريستيان كيفو في إنتر.

ربما يكون كيفو هو الوحيد الذي لا يقصده مورينيو بانتقاداته، الثنائي عملا سويًا في إنتر عندما كان البرتغالي قائدًا للفريق الذي حقق الثلاثية الخالدة والروماني أحد لاعبيه المفضلين وظهيره الأيسر الأساسي، وعند تعيينه في إنتر رحب بالقرار وأشاد بكيفو كمدرب واعد، وشوهد الثنائي سويًا في فترات عدة أثناء تدريب كيفو لفريق شباب إنتر وفسر الأمر برغبته بالاستفادة بخبرات مدربه السابق الواسعة.

كيفو الآن يخوض تجربته الثانية فقط في غضون أقل من عام كمدرب لفرق الرجال بعد فترته بأكاديميات إنتر للفئات العمرية الأصغر، ويمكن القول إنه يقدم نفسه بشكل طيب كمدرب شاب، فبعد أقل من 6 شهور في بارما نجح فيها بإبقاء الفريق بالسيري آ وخلالها تعادل مع فرق بحجم إنتر ونابولي المتنافسين على اللقب، ها هو يقع عليه خيار النيراتزوري لاستلام التركة الثقيلة بتولي تدريب الفريق عقب رحيل سيموني إنزاجي.

وحتى الآن، يقدم إنتر موسمًا عكس المتوقع في بداية الموسم، حينها التوقعات كانت تصب في اتجاه تراجع الفريق بسبب قلة خبرة كيفو، وعدم تجديد دماء الفريق بالشكل الكافي واستمرار العديد من العناصر المتقدمة في السن، ودعم الفريق بلاعبين شباب فقط، ولكن بعد انقضاء 21 جولة، إنتر كيفو يتصدر الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق 3 نقاط عن ميلان و6 عن نابولي، وبلغ ربع نهائي كأس إيطاليا، ويملك 12 نقطة في مرحلة الدوري للأبطال وحظوظه قائمة بعد للعبور ضمن أول ثمانية.

ولكن ما عاب موسم كيفو الأول مع إنتر حتى الآن هو المواجهات المباشرة، الفريق لا يفوز على الكبار، خسر من يوفنتوس بسيناريو عجيب 4-3 في تورينو، سقط في الديربي 1-0، خسر في نابولي 3-1 وتعادل إيابًا 2-2، وفي دوري الأبطال بعد 4 انتصارات متتالية توقف العداد بسبب هزيمتين في الدقائق الأخيرة ضد أتلتيكو مدريد وليفربول، ثم سقوط بنتيجة 1-3 ضد آرسنال في ميلانو، وحتى في السوبر الإيطالي، ودع من نصف النهائي بركلات الترجيح ضد بولونيا.

آفة عدم الانتصار ضد الكبار محليًا تطارد إنتر منذ الموسم الماضي، إذ فشل في تحقيق أي انتصار على ميلان في 5 مناسبات ب3 بطولات، ومرتين ضد يوفنتوس بالدوري، وتعادل ذهابًا وإيابًا مع نابولي، وإن كان في دوري الأبطال فاز على برشلونة، بايرن ميونخ، آرسنال، وغيرهم من كبار القوم.

التدقيق في لقاءات إنتر كيفو ضد الكبار هذا الموسم يجد أن الفريق لم يستحق الخسارة في معظمها، ضد يوفنتوس قلب تأخره بهدف لتقدم بثلاثة حتى استقبل هدفين في آخر الدقائق، وفي الديربي كان الطرف الأفضل وأضاع ركلة جزاء، وفي المباراتين مع نابولي قدم عرضًا قويًا، وفي الأبطال فرط في انتصار في المتناول بمدريد وظُلم تحكيميًا أمام ليفربول، ولكن في كل مرة ظهرت قلة خبرات كيفو في التعامل مع تلك المباريات حيث لا يكفي أن تكون الأفضل لعبًا، بل يجب أن تكون الأكثر ذكاءًا، ما اعترف به كيفو ضمنيًا في تصريحاته لاحقًا.

السؤال، هل يمكن لإنتر مع كيفو أن يحقق السكوديتو دون الانتصار على الكبار؟ أولًا، الفرصة لا تزال قائمة، الفريق سيستضيف يوفنتوس في سان سيرو، وسيلعب ديربي الإياب أيضًا، أما ثانيًا، فلغة الأرقام تقول نعم.

إنتر هو الأقوى هجومًا 44 هدف، بفارق شاسع (10 أهداف) عن ميلان، وثالث أقوى دفاع ب17 هدفًا خلف روما (12)، وميلان وكومو (16)، يملك هداف المسابقة لاوتارو مارتينيز برصيد 11 هدفًا كلها من اللعب المفتوح وعلى بعد هدف من تخطي حصيلته للموسم الفائت، والفريق ككل سجل 7 أهداف من خارج المنطقة، الأعلى في تلك الفئة مع الجار ميلان، وفاز على كل فرق النصف الثاني من الجدول وسجل ضدها 25 واستقبل فقط 4، حصيلة لا يملكها غيره، والرقم الأهم هو أنه فاز في 16 مباراة من أصل 21 ملعوبة، وفي المرات الخمس السابقة التي حقق هذا الرقم حقق لقب الدوري بنهاية الموسم.

على مدار التاريخ الكروي الحديث لا يوجد فريق حقق لقب الدوري بدون تحقيق ولو انتصار على منافس مباشر أو أحد كبار المسابقة، ولكن ذلك لا يجعل الأمر إلزاميًا من أجل الفوز بالبطولة، سيكون الحديث وقتها عن "الاستحقاقية" ولكن إذا استمر إنتر في حصد النقاط ضد الصغار الذي يعتبرهم فابيو كابيلو "مفتاح اللقب"، فهو على موعد مع 30 نقطة إضافية على الأقل في النصف الثاني ستجعل مهمته لإعادة لقب الدوري ممكنة، وقد يكون الحديث وقتها عن لقب دوري فاز به إنتر ضد الصغار بعد أن استعصى عليه الكبار!