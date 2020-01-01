إنتر قلق وغير راضٍ عن تأجيل مباراة يوفنتوس

ماروتا يؤكد على ضرورة استمرار التنافسية بصورة أفضل..

أبدى بيبي ماروتا، المدير الرياضي لإنتر، قلقه حيال أزمة تأجيل مباريات الدوري الإيطالي بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن تأجيل مباراة يوفنتوس سيكون بوابة لتأجيل وإلغاء عدد من المباريات الأخرى بالبطولة.

فيروس كورونا استشرى في شمال إيطاليا بالقرب من مدينة ميلانو، مما أدى إلى تعليق أغلب إن لم يكن كل الأنشطة الرياضية في هذه المنطقة، وكان ميلان وإنتر هما أكثر المتضررين من الأمر.

الإنتر كان سيُلاقي اليوفي هذا الأسبوع ضمن منافسات الكالتشيو، قبل أن يُقرر الاتحاد الإيطالي إقامة المباراة بدون جمهور، ثم يخرج قرار جديد مساء السبت بتأجيلها هي وعدد من المباريات الأخرى إلى 13 مايو المقبل.

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بدوره، عقّب موراتا عن الأمر قائلًا "كمواطن، نحن في وضع طارئ، بالتالي يجب أن نحترم الصحة العامة بشكل طبيعي ونحافظ على ذلك.".

كما أضاف "بصفتنا نادٍ نواجه تغيير مفاجئًا في جدولنا، أنا قلق بالفعل وأتطلع إلى الأمام، فلو تم تأجيل المباريات حتى 8 مارس، فسأسأل نفسي كيف سنكون قادرين على اللعب في الأسبوع المقبل أيضًا؟.".

"الفرق المؤجلة مبارياتها منها جزء سيشارك في أوروبا، لذلك نحن في وضع صعب للغاية، إذا تم اتخاذ القرار اليوم بشأن هذه الجولة، فينبغي أن يتم توضيح موقف الجولات الأخرى أيضًا."

"لقد طلب إنتر اجتماعًا عاجلًا لمناقشة العديد من الموضوعات الحساسة منها ضمان استمرار الدوري بانتظام وتنافسية."

وأتم "ربما كان من الممكن تجنب اتخاذ هذا القرار في اللحظات الأخيرة، أنا قلق بشأن المستقبل، نحن لا نريد أن نوضع في نفس الموقف في الأسبوع المقبل. المبدأ هو احترام الصحة العامة، ولكن بخلاف ذلك كان من الممكن التعامل مع الأمر بصورة أفضل بكثير.".

يذكر أن إنتر يحتل المركز الثالث في ترتيب جنة كرة القدم برصيد 54 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المتصدر يوفنتوس، كما خاضت كتيبة أنطونيو كونتي مباراتها في الدوري الأوروبي أمام لودوجريتس بدون جماهير في سان سيرو بسبب الكورونا بالأسبوع الماضي.