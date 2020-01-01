إنتر ضد إشبيلية: مباشر لحظة بلحظة

تابع لحظة بلحظة البث المباشر لمباراة نهائي الدوري الأوروبي التي تجمع بين إنتر أمام إشبيلية والمقرر إقامتها على ملعب كولن بألمانيا..

إنتر 1 × 0 إشبيلية

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6' الارتباك واضح للغاية على إشبيلية، إنتر يستحوذ ويضغط ويبدو الأقرب لإدراك الهدف الثاني.. ركلة الجزاء غيّرت كل شيء.

4' جوووووووووووووووووووووووووووووول! لوكاكو يحول ركلة الجزاء إلى الشباك رغم محاولة بونو التصدي لها، إنتر يتقدم!

3' ركلة جزااااااااااء!!!!! لوكاكو يكسب ركلة جزاء بعد تدخل عنيف من ديجو كارلوس، هل يتقدم النيراتزوري؟

2' الفرصة الأولى لإشبيلية بعد خروج خاطئ من سمير هاندانوفيتش لكن الدفاع صد تسديدة دي يونج.

بداية المباراة! هل يتمكن إنتر من مداعبة اللقب الأوروبي الأول منذ سنوات أم يواصل إشبيلية هيمنته المطلقة على البطولة؟

تشكيل إنتر:

التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

دييجو جودين - سيباستيان دي فراي - أليساندرو باستوني

أشلي يونج - روبيرتو جاليارديني - مارسيلو بروزوفيتش - نيكولو باريلا - دانيلو دامبروزيو

روميلو لوكاكو - لاوتارو مارتينيز

البدلاء: لورينزو بيرولا - أليكسس سانشيز - كريستيان إريكسن - فيكتور موسيس - ميلان شكرينار - أنطونيو كاندريفا - دانيلي باديلي - بورخا فاليرو - ستيفاني سينسي - كريستيانو بيراجي - أندريا رانويكا - سيباستيان إسبوسيتو

تشكيل إشبيلية:

التشكيل | 4-3-3

ياسين بونو

سيرخيو ريجيلون - دييجو كارلوس - جوليس كوندي - خيسوس نافاس

خوان جوردان - فيرناندو - إيفر بانيجا

سوسو - لوك دي يونج - لوكاس أكامبوس

البدلاء: يوسف النصيري - فرانكو فاسكيز - خوسي لارا - منير الحدادي - سيرخيو إسكوديرو - خافي دياز - أوليفر توريس - جينارو رودريجيز - توماس - نيمانيا جولديتش - سيرجي جوميز - بابلو ريكو

وتأهل إشبيلية إلى النهائي بعد تخطي مانشستر يونايتد في الدور نصف النهائي في مباراة ملحمية بالانتصار بهدفين مقابل هدف، وذلك بعد عبور بوابة إنجليزي آخر كان وولفرهامبتون بهدف نظيف في ربع النهائي.

إنتر تأهل إلى النهائي بصورة مميزة بعد عبور بوابة باير ليفركوزن في ربع النهائي ومن قبله خيتافي دور الـ١٦ ثم الفوز الكاسح والممتع على شاختار بخماسية نظيفة، ويأمل كونتي في إدراك أول بطولة له مع النيراتزوري وأول بطولة أوروبية منذ عقد كامل.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في النقل الحي الكتابي والمباشر لمباراة إنتر أمام إشبيلية في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، والتي تقام على ملعب مدينة كولن الألمانية.