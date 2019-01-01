إنتر يضع متوسط ميدان برشلونة بديلاً لفيدال

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ذكرت تقارير في إسبانيا أن إنتر سيتوجه نحو كارلوس ألينيا، لاعب برشلونة، لتدعيم خط وسطه حال فشله في التعاقد مع النجم أرتورو فيدال في ميركاتو يناير.

وأشارت مصادر في إيطاليا أن إنتر قد تقدم بعرض قيمته 12 مليون يورو لضم التشيلي من البلوجرانا في الشتاء، ولكنه الأخير يريد 25 مليوناً.

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وأوضحت "موندو" أن إنتر يرى ألينيا كبديل مناسب حال فشله في إقناع برشلونة بالتخلي عن فيدال، خصوصاً وأن اللاعب الشاب في طريقه للمغادرة.

وارتبط ألينيا بالانتقال لريال بيتيس في الأيام الماضية، كما أفادت مصادر أخرى أن ميلان وساسوولو أيضاً في إيطاليا مهتمان بخدماته.

التقرير أشار أن ألينيا قد يفضل البقاء في إسبانيا بانتقالات يناير حال رحل عن برشلونة بسبب كون شريكته حاملاً وتنتظر مولوداً في الأشهر المقبلة.

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ريال بيتيس من جانبه سيحاول إغلاق الصفقة في الأيام القادمة قبل بداية السنة الجديدة، وذلك تخوفاً من تفوق أندية أخرى عليه، وذلك بحسب الصحيفة.

ولعب الشاب الإسباني فقط خمس مباريات مع برشلونة بكل المسابقات في الموسم الجاري.