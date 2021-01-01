إنبي يعلن عقوبة حكم مباراة الزمالك بسبب واقعة ركلة الجزاء

إنبي يصدر بيانًا رسميًا بشأن عقوبة حكم مباراة الزمالك.

أعلن نادي إنبي، عن قرار لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، باستبعاد صبحي العمراوي، حكم تقنية الفيديو "VAR" في مباراة الفريق أمام الزمالك.

إنبي تلقى خسارة من الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، بالجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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إنبي نشر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانه الرسمي بشأن قرار اتحاد الكرة تجاه حكم تقنية الفيديو، في مباراة الفريق أمام الزمالك.

وجاء نص بيان إنبي كالآتي: "قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، استبعاد صبحي العمراوي حكم الفيديو في مباراة الزمالك وإنبي بمسابقة الدوري العام لكرة القدم لمدة شهر، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف".

وتابع: " بسبب عدم استدعائه لحكم الساحة محمد الصباحي، لمراجعة لعبة ضربة الجزاء غير المحتسبة لصالح إنبي، رغم الخطأ الذي ارتكبه إمام عاشور لاعب الزمالك، وأوضحت الكاميرات صحة ركلة الجزاء التي لم يتم احتسابها".

وأردف: "وصرح الكابتن عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، أن فريقه كان يستحق ركلة جزاء لم تحتسب أمام الزمالك، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت، على استاد بتروسبورت".

وتجمد رصيد إنبي عند النقاطة الرابعة في المركز الرابع عشر، في ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز، بينما رفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط بالمركز الثالث.