"سأحطمك وأُجهز عليك" .. نجم سويسرا تحت طائلة القضاء بسبب تهديد بالقتل

اللاعب سبق ووقع تحت طائلة القانون

كشفت تقارير إعلامية أن نجم سويسرا وموناكو بريل إمبولو مطلوب للمثول أمام القضاء بسبب واقعة في 2018 هدد فيها أحد الأشخاص بالقتل.

صحيفة "بليك" السويسرية كشفت تفاصيل الواقعة التي حدثت في مدينة بازل عندما اشتبك اللاعب صاحب الأصول الكاميرونية وشخصين كانا بصحبته مع مجموعة أخرى فجر السابع والعشرين من مايو 2018.

وقال التقرير إن اللاعب مطلوب للمثول أمام القضاء يونيو المقبل ببلاده بعد أن هدد شخصاً بأنه سيجهز عليه وسيدمره وسيحطمه على حد تعبير الصحيفة، كما أوضحت أن أحد الأشخاص المصاحبين له قاموا بضرب الطرف الآخر وحطموا أنفه.

وأوضح التقرير أن المشكلة تكمن للاعب الدولي في كونه كان وقتها تحت حكم قضائي مشروط لارتكابه مخالفة مرورية يوجب عليها دفع غرامة قدرها ألف فرانك، وبالتالي قد يعاد النظر في الحكم.

وشارك إمبولو مع منتخب بلاده في المونديال السابق، ويلعب حالياً بألوان موناكو بعد تجارب مع شالكه وبوروسيا مونشنجلادباخ في ألمانيا، والبداية مع بازل حيث تألق وجذب الأنظار.