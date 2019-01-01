إقامة احتفالية في باريس لمئوية الترجي التونسي

الاحتفالات تتواصل للدم والذهب

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تتواصل الاحتفالات بمئوية نادي الترجي التونسي، بطل أفريقيا، والذي أتم عامه الـ100 العام الجاري.

وبدأت احتفالات الترجي بالمئوية منذ الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخهم على حساب الأهلي المصري.

وحسب موقع الصريح التونسي، فأن مجموعة من محبي ومشجعي نادي الترجي ستُقيم احتفالية في العاصمة الفرنسية باريس، غدًا الخميس.

وأكد الموقع وفقًا لمصادره أن عددًا من رؤساء النادي المُلقب بالدم والذهب، سيتواجدون في الاحتفالية، مثل غرار سليم شيبوب، وكذلك عزيز زهير، وخالد الحلاق.

ويتصدر الترجي جدول ترتيب الدوري التونسي، وكذلك يقترب من التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخته الاستثنائية.

وكان الترجي قد أبدى أمس تأكيده على المشاركة في مباراة السوبر التونسي، والتي من لم يتم تحديد موعدها الجديد بعد.