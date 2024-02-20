"أمر واحد يؤجل الخطوة".. تحديد موعد إعلان انتقال مبابي لريال مدريد

متى تعلن الصفقة رسميًا؟

استقر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، على تحديد موعد إعلان انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، لتمثيل الفريق الملكي اعتبارًا من الموسم المقبل.

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وأعلن سان جيرمان رحيل مبابي بنهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده، وتشير التقارير إلى أن النجم الفرنسي اتفق بالفعل مع مسؤولي ريال مدريد على الانتقال في صفقة مجانية.

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وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن "مبابي سيحصل على راتب 15 مليون يورو سنويًا، إلى جانب مكافأة توقيع بقيمة 150 مليون يورو، ستوزع على 5 مواسم، مدة تعاقد مبابي مع ريال مدريد".

وأوضحت أنه "من المرجح إعلان الصفقة بعدما يصبح مستحيلًا أن يلتقي ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا".

وختمت: "مبابي سيرتدي القميص رقم 10 مع ريال مدريد ليأخذ مكان الكرواتي لوكا مودريتش، الذي اقترب من الرحيل عن النادي المدريدي بعد نهاية عقده".

واقترب ريال مدريد وبي إس جي من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث فاز باريس على ضيفه ريال سوسيداد بهدفين دون رد في حديقة الأمراء، بينما حقق الريال انتصارًا خارج ملعبه أمام لايبزيج الألماني (1-0).