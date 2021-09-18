إعلاميان مقربان من الهلال يُوضحان حقيقة "أزمة" جيوفينكو

أثيرت أخبار حول تسبب اللاعب في استبعاد الزعيم من دوري أبطال آسيا

فاجأ الصحفي الإيطالي نيكولو شيريا الجميع أمس حين أشار عبر حسابه الرسمي على تويتر إلى إمكانية استبعاد الهلال من دوري أبطال آسيا بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بسبب لاعبه السابق سيباستيان جيوفينكو.

الصحفيان المقربان من الهلال، عبد الرحمن الجماز ونبيل العبودي، أوضحا حقيقة تلك القصة وأكدا أن استبعاد الهلال من آسيا مستبعد تمامًا.

ماذا قال شيريا عن أزمة جيوفينكو واستبعاد الهلال من آسيا؟

حسب شيريا، سيفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم ونظيره السعودي تحقيقًا في تجاوزات عديدة من جانب الهلال ضد لاعبه السابق سيباستيان جيوفينكو.

الصحفي الإيطالي أوضح أن العقوبة المنتظرة قد تصل إلى استبعاد الهلال من دوري أبطال آسيا.

إذ كتب "فيفا والاتحاد السعودي لكرة القدم بصدد فتح تحقيق حول انتهاكات عديدة من جانب الهلال تجاه سيباستيان جيوفينكو. النادي مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال آسيا".

ماذا قال الجماز والعبودي عن حقيقة أزمة جيوفينكو والهلال؟

الجماز تحدث خلال برنامج الحصاد الرياضي مؤكدًا أن علاقة النجم الإيطالي بالفريق السعودي انتهت بطريقة ودية تمامًا، وأضاف "باعتقادي أن تلك التغريدة من جانب الصحفي الإيطالي هدفها الضغط على إدارة الهلال للإسراع في تسليم جيوفينكو ووكيله مستحقاتهم المالية".

أوضح "الهلال حول إلى اللاعب نصف مستحقاته المالية حسب الاتفاق الموقع بينهما، على أن يتم تحويل النصف الآخر في موعد لاحق متفق عليه، لكن الوكيل فيما يبدو يُريد الحصول على البقية سريعًا بشكل مخالف للاتفاق ولذا يُحاول الضغط على إدارة الهلال، لكن باعتقادي أن الهلال لن يلتفت له".

نبيل العبودي :

وكيل أعمال اللاعب "جوفينكو" من يقف خلف الضغوطات على الهلال ..

الحصاد الرياضي ... @Nabeel_A_A pic.twitter.com/m4MbnSlaCj — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) September 17, 2021

العبودي اتفق مع الجماز وأكد أن علاقة الصدارة التي تجمع شيريا مع جيوفينكو قد تكون خلف تلك التغريدة، موضحًا "ربما تلك التغريدة كانت بطلب من جيوفينكو ووكيله للضغط على إدارة الهلال، لكن أمر الاستبعاد من آسيا مستحيل لأنه ليس قرارًا من اختصاص الفيفا، وحتى لو فُتح تحقيق فالأمر يحتاج لإجراءات طويلة ومتسلسلة للوصول إلى هكذا قرار".

كيف انتهت علاقة الهلال وجيوفينكو؟

الهلال ضم جيوفينكو في انتقالات يناير 2019، وقد وقع معه عقدًا يمتد لـ3 سنوات، وخلال تواجده مع الفريق أدى بشكل رائع وساهم في الفوز بعدة ألقاب أبرزها دوري أبطال آسيا 2019 والدوري السعودي.

النجم الإيطالي ارتبط خلال وجوده في الهلال بعلاقة رائعة مع الإدارة والجماهير، ولكن التعاقد مع موسى ماريجا وماتيوس بيريرا خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير أجبر النادي على التخلي عن أحد أجانبه وقد اختار المدرب ليوناردو جارديم التضحية بجيوفينكو.

الهلال فسخ عقد جيوفينكو بالتراضي وسط أجواء ودية حسبما أجمعت المصادر المتابعة، وقد تنازل اللاعب عن مبلغ قدرته صحيفة الرياضية بـ5.5 مليون ريال سعودي وحصل مقابل فسخ العقد على 10 ملايين ريال.

كيف كانت مسيرة جيوفينكو مع الهلال؟

جيوفينكو انضم للهلال في يناير 2019 قادمًا من تورنتو الكندي الناشط في الدوري الأمريكي، وقد لعب مع الفريق 83 مباراة سجل خلالهم 16 هدفًا وصنع 19.

النجم الإيطالي لعب 21 مباراة في الدوري السعودي مع الهلال الموسم الماضي، منهم 16 أساسيًا، سجل خلالهم هدفًا واحدًا وصنع 4، وقد صنع كذلك 46 فرصة لزملائه.

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