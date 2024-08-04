إعصار جديد يهدد مباراة برشلونة القادمة في الولايات المتحدة ضد ميلان!

الطقس السيء يهدد برشلونة من جديد...

يستعد برشلونة، لاستكمال مبارياته الودية في المعسكر الاعدادي الذي يخوضه في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المنتظر أن يلعب ميلان، في الساعات الأولى من يوم الأربعاء القادم، ولكن الطقس السيء يهدد إقامة اللقاء.

وكانت مباراة برشلونة، الأخيرة أمام ريال مدريد، فجر اليوم الأحد قد شهدت عاصفة رعدية، أدت إلى إيقاف اللقاء أكثر من ساعة، كما حدث في المباراة الودية الأولى أمام مانشستر سيتي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن توقعات الطقس تشير إلى استمرار الحالة الجوية الصعبة وستصل نسبة هطول الأمطار والصواعق الرعدية إلى 90%، مما يهدد إقامة اللقاء بسبب البروتوكول الأمريكي.

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ووفقًا للبروتوكول الأمريكي، فإنه إذا حلت عاصفة رعدية في قطر 8 أميال، فإن المباراة يجب أن تتأجل ويجب على الفريقين والجماهير الاحتماء، ولن تستأنف المباراة إلا بعد مرور نصف ساعة دون حدوث أي صواعق أخرى.

جدير بالذكر أن الفريق الكتالوني، قد خاض مباراتين وديتين حتى الآن في معسكر الولايات المتحدة، تعادل في الأولى أمام مانشستر سيتي بهدفين لكل فريق، قبل أن يحسم اللقاء بركلات الترجيح، ثم فاز على ريال مدريد، بهدفين مقابل هدف.