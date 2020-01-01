إصابة هالاند أمام بايرن ميونخ في الكلاسيكير

هل تبدو خطيرة؟

تعرض إرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، لإصابة منعته من استكمال لقاء بايرن ميونخ في الجولة 28 من الدوري الألماني.

دورتموند خسر بهدف نظيف سجله جوشوا كيميتش في الشوط الأول ليفقد حلمه في الفوز بالدوري الألماني.

وخرج اللاعب في الدقيقة 70 من المباراة وهو يعرج مما يشير إلى إصابة تعرض لها أثناء التحامه مع دفاعات بايرن ميونخ.

المزيد من الفرق

ورغم أنّه لم يتم الكشف عن نوعية الإصابة، إلا أنّه قد تكون مجرد إصابة عضلية نتيجة ضغط المباريات بعد استئناف الدوري الألماني.

هالاند أول من سجل في الدوري الألماني بعد استكمال المسابقة حينما تألق أمام شالكه وسجل الهدف الأول في الجولة 26.

وأثناء مواجهة بايرن ميونخ، أهدر النرويجي فرصتين للتسجيل، الاول في الشوط الأول حينما لعبها بين قدمي نوير ولكن جيروم بواتينج أنقذها، ثم الثانية في الشوط الثاني وتسديدة ارتطمت في المدافع ذاته وتحولت إلى ركنية.

جدير بالذكر أنّ دورتموند اضطر لإشراك ماتس هوملس رغم الإصابة، كما تعرض ثورجان هازارد لإصابة عضلية في لقاء شالكه لكنّه تعافى سريعًا.