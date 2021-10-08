إصابة هازارد تهدده بالغياب عن الكلاسكيو

يعاني من مشكلة في الساق

أزمة جديدة تعرض لها إيدين هازارد جناح ريال مدريد، بعد تعرضه للإصابة مرة أخرى خلال تواجده مع منتخب بلجيكا من أجل تأدية الواجب الدولي.

هازارد عانى من بعض المشاكل البدنية أثناء ظهوره مع بلجيكا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد فرنسا، مساء أمس الجمعة.

اللاعب ظهر وهو يعاني بمنطقة الفخذ في نهاية الشوط الأول، رغم مقدرته على مواصلة اللعب بشكل طبيعي.

ومع ذلك لم يستطع اللاعب الاستمرار في المباراة، وتم استبداله بسبب الإصابة لشعوره بآلام قوية لوجود ثقب في ساقه.

روبيرتو مارتينيز مدرب بلجيكا قال بعد المباراة:"لا أعرف سبب ما حدث، يجب أن ندرس سبب الإصابة، وسنرى ما سيحدث في غضون 24 ساعة".

ومن المقرر أن يتضح موقف اللاعب بشكل أفضل، من أجل خوض المباراة القادمة لبلجيكا في تورينو يوم الأحد القادم، لتحديد المركزين الثالث والرابع بدوري الأمم.

وأفاد موقع "جول" أن الفحوصات المبكرة التي أجراها هازارد، تشير إلى أنه يعاني من مشاكل في أوتار الركبة في ساقه اليمنى.

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ومن المقرر إجراء المزيد من الفحوصات خلال الساعات القليلة القادمة، لتحديد الفترة التي سيغيبها البلجيكي عن الملاعب.

يذكر أن ريال مدريد تم تأجيل مباراته ضد أتلتيك بيلباو يوم 17 أكتوبر القادم، بينما يلعب الفريق ضد شاختار يوم 19، قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو في 24 من نفس الشهر وهي المباراة التي لا يريد أن يغيب عنها هازارد.