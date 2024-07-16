"نحن كبار السن لدينا عاطفة خاصة" .. ميسي يتحدث عن إصابته ويودع رفيقه برسالة مؤثرة

نجم الأرجنتين يفتح قلبه بعد التتويج بكوبا أمريكا

طمأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جماهيره بعد الإصابة التي تعرض لها خلال نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، موجهًا رسالة لرفيقه أنخيل دي ماريا.

وتعرض ميسي لإصابة قوية أجبرته على الخروج من المباراة النهائية أمام كولومبيا، التي حسمها المنتخب الأرجنتيني بنتيجة (1-0) ليتوج ببطولة كوبا أمريكا التي أقيمت مؤخرًا في الولايات المتحدة.

ونشر ميسي رسالة مطولة عبر حسابه الشخصي بتطبيق "إنستجرام"، قال خلالها: "لقد انتهت بطولة كوبا أمريكا وأول شيء أريده هو أن أشكر الجميع على الرسائل والتحيات".

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وأضاف ميسي: "أحمد الله أنني بخير، وأتمنى أن أتمكن من العودة للملعب مرة أخرى قريبًا. وأستمتع بما أحب أن أفعله أكثر. أنا سعيد للغاية لأننا حققنا الهدف الذي كنا نحلم به".

وتطرق ميسي، للحديث عن زميله دي ماريا، الذي أعلن اعتزاله دوليًا عقب الفوز باللقب القاري، قائلًا: "آنخيل يتركنا لكن بكأس أخرى. كبار السن، مثله، أو نيكولاس أوتاميندي، أو أنا، نعيش هذه اللحظات بعاطفة خاصة مع زملائنا الآخرين الذين خاضوا بالفعل العديد من البطولات ويضيفون خبرتهم أيضًا، ومع مجموعة من الشباب الذين بذلوا كل شيء من أجل كل كرة".

وواصل: "نحن فريق وأيضًا عائلة، إننا مجموعة مذهلة. شكرًا لكل من دعمنا، هذا المنتخب الوطني لديه الكثير من الحاضر والكثير من المستقبل أيضا. فلنذهب إلى الأرجنتين".

يذكر أن منتخب الأرجنتين احتفظ بلقب كوبا أمريكا للنسخة الثانية على التوالي وال16 في تاريخه، لينفرد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجًا باللقب القاري متخطيًا نظيره الأوروجواياني.

