إصابة مصطفى محمد تعكّر صفو فوز جلطة سراي على بشكتاش

النجم المصري يتعرض لإصابة..

تعرض النجم المصري مصطفى محمد للإصابة على مستوى الكاحل في مواجهة بشكتاش والتي شارك فيها بديلًا في شوط المباراة الثاني وسرعان ما غادرها مصابًا.

وحقق فريق نادي جلطة سراي الفوز على نظيره ومتصدر الترتيب بشكتاش بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأربعين من منافسات الدوري التركي.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري مصطفى محمد بديلًا في الدقيقة الثانية والستين، دقائق قليلة وخرج بعد تعرضه للإصابة، وبعد شجار نشب بينه وبين المدافع الكرواتي فيدا.

وحسب مصادر صحفية في تركيا فإن النجم المصري يعاني من إصابة على مستوى الكاحل، بعد كرة مشتركة جمعته مع نجيب أويسال لاعب نادي بشكتاش.

ولم تتحدد بعد خطورة إصابة مهاجم نادي الزمالك المصري سابقًا ولا فترة غيابه عن الملاعب، حيث من المنتظر أن يخضع للفحوصات الطبية لمعرفة طبيعة الإصابة والفترة التي سيغيب فيها.

انطلاقة مصطفى محمد مع جلطة سراي التركي كانت نارية ولكنها تعطلت على مستوى الأرقام، وهناك قلق في الوقت الحالي أن تكون الإصابة قوية وتعطل انطلاقته بصورة أكبر.

كم عدد أهداف مصطفى محمد في مسيرته؟

الجدير بالذكر أن الفوز اليوم للنقطة 78 في المركز الثالث على سلم الترتيب، مقلصًا الفارق مع بشكتاش صاحب الصدارة لـ 3 نقاط فقط، ونقطة واحدة مع صاحب المركز الثاني فنربخشة.