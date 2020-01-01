بعد إصابة محمد صلاح بالكورونا.. كم مباراة سيغيب عنها مع ليفربول؟

ضرب كابوس فيروس كورونا ليفربول في الآونة الأخيرة بعد إصابة،واتسع الوباء في العالم بصورة كبيرة وظهرت شائعات إصابة محمد صلاح به، فما هي حقيقة هذا الأمر؟

مع بداية 2020، ظهر فيروس جديد في جنوب شرق آسيا وتحديدًا في الصين، تفشى في القارة الآسيوية وجميع أنحاء العالم وتسبب في توقف جميع الأنشطة، هو فيروس كورونا.

بعد فترة كبيرة من توقف كرة القدم، عادت من جديد بإجراءات احترازية لمنع تفشي الجائحة من جديد بعد كسر موجتها، لكن في الأيام الأخيرة بدأت الأنباء تشير إلى عودته من جديد.

مجموعة من اللاعبين أصيبوا بالكورونا بعد عودة الدوريات الأوروبية وبداية الموسم الجديد، لعل أبرزهم زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان، وساديو ماني وتياجو ألكانتارا نجمي ليفربول.

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بعد الإعلان عن إصابة ماني وتياجو، خرجت بعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تؤكد أن محمد صلاح أصيب بفيروس كورونا، فما هي حقيقة هذا الأمر؟

من قبل، أثيرت شائعات عن إصابة صلاح بكورونا قبل أن يتأكد عدم صدقها، الآن يتواجد اللاعب مع منتخب مصر في التوقف الدولي وانتشرت شائعات جديدة حول الأمر، فما هي الحقيقة؟

ما هي حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا؟

للأسف، تأكدت إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا خلال تواجده في معسكر منتخب مصر، وذلك بحسب إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم.

اتحاد كرة القدم المصري أوضح خلال بيان نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أن المسحة الطبية التي أجريت لبعثة المنتخب الوطني جاءت نتيجتها سلبية لجميع أعضاء الفريق باستثناء محمد صلاح.

وأشار البيان إلى أن صلاح لا يُعاني من أي أعراض، وقد خضع للبروتوكول الطبي بعد تنسيق بين طبيب المنتخب "محمد أبو العلا" والمسؤولين في ليفربول، كما تم عزله في غرفته وكذلك عزل جميع المخالطين له، على أن يخضع للمزيد من الفحوصات خلال الساعات القليلة القادمة.

ما هي المباريات التي سيغيب عنها محمد صلاح بسبب فيروس كورونا؟

وفقًا للبروتوكول الصحي المتبع، فإن صلاح سوف يُعزل لمدة 14 يومًا ثم يخضع لفحص آخر إن أتى سلبيًا يعود مرة أخرى للملاعب.

بهذا، يتوقع أن يغيب الفرعون المصري عن التوقف الدولي الذي سيلتقي فيه بلاده مع منتخب توجو ذهابًا وإيابًا، أما مع ليفربول فسيغيب عن مباراة ليستر سيتي يوم 21 نوفمبر، وكذلك أتالانتا يوم 25.

من الناحية النظرية سيستحيل على صلاح أن يلعب أمام برايتون يوم 28 قياسًا بغيابه لمدة طويلة عن التدريبات، بينما ستكون مشاركته أمام أياكس بعد ذلك يوم 1 ديسمبر محل شك.