إصابة لويس سواريز بفيروس كورونا

قبل مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد لويس سواريز ضحية فيروس كورونا

أكد الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم إصابة لويس سواريز بفيروس كورونا أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وبذلك أعلن الاتحاد الأوروجوياني غياب لويس سواريز عن مباراة المنتخب أمام نظيره البرازيلي في القمة المنتظرة مساء الأربعاء المقبل في تصفيات المونديال.

ولكن المشكلة بالنسبة لسواريز في الوقت الحالي أنه سيُحرم من الفرصة التي كان ينتظرها لمواجهته الأولى أمام برشلونة منذ رحيله عن الفريق الكتالوني الصيف الماضي.

ويستضيف أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة مساء السبت المقبل مع عودة منافسات الدوري الإسباني من جديد بنهاية فترة التوقف الدولي مع نهاية الأسبوع الجاري.

ولكن سواريز سيدخل في فترة حجر صحي لحين تحول فحوصاته من إيجابية إلى سلبية وبذلك سيغيب عن المباراة المنتظرة والتي كانت ستكون أولى مواجهاته ضد برشلونة.

وأكد الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم أنه تم إجراء مسحات على جميع أعضاء المنتخب الوطني الأول، مما أسفر عنه إصابة اللاعبين لويس سواريز ورودريجو مونيوز والمسؤول ماتياس فارال بفيروس كورونا.

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يذكر أن لويس سواريز قد شارك في مباراة أوروجواي أمام كولومبيا مساء الجمعة الماضي وسجل هدفًا ضمن انتصار منتخب بلاده بثلاثية في هذه الليلة.