البداية عند حارس ريال مدريد.. مقطع فيديو يكشف سبب إصابة كارباخال

ماذا حدث في الوقت بدل الضائع؟

كشف مقطع فيديو تفاصيل إصابة نجم ريال مدريد داني كارباخال، خلال مواجهة فياريال أمس السبت، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وفي الوقت بدل الضائع، تعرض كارباخال لإصابة عنيفة، حيث اصطدمت ركبته بلاعب فياريال يريمي بينو، ليسقط على الأرض متألمًا، بينما ظل يصرخ ويبكي بشدة، حتى خرج على "نقالة" حيث لم يستطع الوقوف على قدميه.

وأعلن ريال مدريد أنه تم تشخيص إصابة النجم الإسباني بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، بجانب تمزق في الرباط الجانبي الخارجي، بالإضافة إلى تمزق في وتر "popliteus" بالساق اليمنى، حيث سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة.

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وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من المباراة، يطالب خلاله كارباخال من حارس مرمى ريال مدريد إرسال كرة طويلة إلى نصف ملعب فياريال، من أجل قتل الوقت قبل صافرة النهاية (2-0)، لكن لونين كان له رأي آخر وأرسل تمريرة قصيرة في نصف ملعب النادي الملكي، لتصل الكرة بعد عدة تمريرات إلى كارباخال، الذي حاول تشتيتها (مثلما طلب من لونين قبل ثوانٍ)، لكنه تعرض للإصابة العنيفة التي أنهت موسمه.

وحسب المقطع، فإنه أثناء فحص كارباخال على أرض الملعب من قبل الجهاز الطبي، ظهر لونين وهو في حالة من الإحباط، إذ "ربما ندم على عدم الاستماع لما قاله (داني)".