إصابة قوية لمبابي تجبره على مغادرة الملعب باكيًا

هل انتهى موسم كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان؟

اضطر المهاجم الدولي الفرنسي ونجم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي للخروج من نهائي كأس فرنسا بسبب إصابة في الكاحل.

ويلعب باريس سان جيرمان أمام سانت إتيان في المباراة النهائية لكأس فرنسا، بعد توقف الموسم الكروي في البلاد وإلغاء بطولة الدوري بسبب فيروس كورونا.

استمر المهاجم الفرنسي أكثر من نصف ساعة من شوط المباراة الأول، ولكنه تعرض لتدخل قوي من لاعب سانت إتيان لويك بيرين تسبب له في انزعاجات في الكاحل.

المزيد من الفرق

وحصل لويك بيرين على بطاقة حمراء على إثر هذا التدخل، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين إثر تسببه في إصابة تبدو قوية للمهاجم الدولي الفرنسي.

وبعد عدة دقائق من العلاج، غادر كيليان مبابي ملعب المباراة نحو النفق مباشرة، وفيما يبدو أن الأمور ليست بخير خاصة بعد أن غادر النجم الفرنسي الملعب باكيًا.

ومن المنتظر أن يخضع النجم الفرنسي للفحوصات الطبية للوقوف على مدى خطورة الإصابة وتحديد الفترة التي سيبتعد خلالها عن الملاعب.

نيمار يحسم موقفه من الرحيل عن باريس سان جيرمان

يذكر أن باريس سان جيرمان يحتاج خدماته وخدمات جميع اللاعبين من أكمل منافسات دوري أبطال أوروبا والتي ستستكمل في أغسطس المقبل.