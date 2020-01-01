إصابة فيراتي تزيد أوجاع باريس قبل دوري الأبطال

فيراتي ينضم إلى مبابي

تعرض ماركو فيراتي لإصابة ستزيد من متاعب باريس سان جيرمان قبل مواجهة أتالانتا المنتظرة في دوري أبطال أوروبا.

ويلاقي نادي العاصمة الفرنسية نظيره أتالانتا مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدور ربع النهائي من أعرق المسابقات الأوروبية.

وفي التدريبات مساء أمس الثلاثاء، تعرض فيراتي للإصابة التي أجبرته على مغادرة المران دون استكماله للخضوع للفحوصات الطبية.

المزيد من الفرق

واصطم فيراتي بأحد زملائه مما أدى إلى سقوطه على الأرض، الذي قالت صحيفة ليكيب الفرنسية إنه الكاميروتي تشوبو موتينج.

وبعد خضوعه للفحوصات الطبية، تبين أنه يعاني من إصابة على مستوى ربلة الساق، ما سيبعده عن مباراة أتالانتا التي ستقام الأسبوع المقبل.

وبذلك ينضم فيراتي إلى كيليان مبابي المصاب في كاحله والذي خضع لعملية جراحية بعد مباراة نهائي كأس فرنسا أمام سانت إتيان.

مميزات وعيوب.. كيف يؤثر اختلاف مواعيد الدوريات على دوري أبطال أوروبا؟

يذكر أن باريس سان جيرمان قد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد نجاحه في إقصاء بوروسيا دورتموند من ثمن النهائي.