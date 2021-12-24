ما هي إصابة عمر السومة الجديدة؟ وكم مدة غيابه عن الملاعب؟

صُدمت جماهير الأهلي بتعرض النجم عمر السومة لإصابة جديدة من شأنها أن تبعده لمدة عن الملاعب، مما شكلّ أزمة واضحة في قلعة الكؤوس التي لا تعيش أفضل فتراتها هذا الموسم.

ويحتل الأهلي بعد خوض 13 جولة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المركز التاسع، وجمع 15 نقطة فقط، ليكون بعيدًا من الناحية العملية عن المنافسة على اللقب الغالي.

السومة وإن عانى بعض الشيء من انخفاض في مستواه هذا الموسم لكنه ظل من أهم نجوم الأهلي، وغيابه المفاجئ من شأنه أن يترك بصمة سيئة ويزيد من معاناة وآلام كتيبة المدرب هاسي.

كم عدد أهداف عمر السومة مع الأهلي؟

إذًا، ما هي إصابة عمر السومة، وكم سيبتعد عن الملاعب؟ نستعرض كل ما يخص النجم السوري في هذا التقرير.

ما هي إصابة عمر السومة الجديدة؟

شارك عمر السومة في مباراة الفيصلي بكأس الملك كاملةً، بل وأحرز الهدف الذي ضمن للأهلي العبور إلى ربع النهائي في الدقيقة 88.

بعد المباراة تحدثت الصحف السعودية عن إصابة السومة، ثم خرجت أنباء تؤكد أنها إصابة طفيفة ولن تبعده كثيرًا عن الملاعب.

التأكيد أتى من إدارة الأهلي يوم الجمعة، بعد بيان صحفي أُعلن فيه عن تعرض صاحب الـ32 عامًا لإصابة عبارة عن تمدد في العضلة الخلفية.

أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها الكابتن عمر السومة عن إصابته بتمدد في العضلة الخلفية، وحاجته إلى أسبوعين من العلاج والتأهيل. #الأهلي pic.twitter.com/ifzLRnIdL8 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) December 24, 2021

وفقًا لبيان الأهلي، يبتعد عمر السومة عن الملاعب لمدة أسبوعين بعد تأكيد الفحوصات والإشاعات هذه الإصابة.

ما هي مواجهات الأهلي التي يغيب عنها عمر السومة؟

بلإعلان غيابه لمدة أسبوعين، يبتعد عمر السومة بصورة مؤكدة عن مباراة الرائد في الجولة المقبلة من الدوري السعودي.

كما لن يشارك الدولي السوري في القمة المرتقبة مطلع عام 2022 مع الشباب.

لكن يتوقع أن ينجح السومة في العودة مرة أخرى إلى الملاعب وتزيين قائمة الأهلي أمام الفيصلي يوم 11 يناير المقبل.

المباريات التي يغيب عنها عمر السومة مع الأهلي

المباراة الموعد الأهلي - الرائد الإثنين 17 ديسمبر 2021،

15:20 السعودية، 14:20 مصر الشباب - الأهلي الجمعة 1 يناير 2022،

19:50 السعودية، 18:50 مصر

ماذا قدم السومة مع الأهلي هذا الموسم؟

صحيح أن السومة تعرض إلى انتقادات كثيرة حول أدائه هذا الموسم، إلا أنه ظلّ مؤثرًا للغاية في الأهلي.

لعب السومة هذا الموسم 11 مباراة في الدوري السعودي، سجل خلالها ثلاثة أهداف فقط، مع صناعته لهدف واحد.

وعلى صعيد كأس خادم الحرمين الشريفين، منح فريقه التأهل بهدف في شباك الفيصلي، ثم تعرض للإصابة الأخيرة.