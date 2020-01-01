إصابة شاكيري بفيروس كورونا

نجم ليفربول شاكيري ينضم للمصابين بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم إصابة شيردان شاكيري بفيروس كورونا بعد أن جاءت فحوصات نجم ليفربول إيجابية.

وسيؤدي ذلك إلى استبعاد شاكيري من معسكر المنتخب السويسري المشارك في مباريات دوري الأمم الأوروبية خلال التوقف الدولي الحالي.

سيكون على شاكيري الآن عزل نفسه وفقًا لبروتوكول الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيحظر عليه الاختلاط بأي أحد لمدة أسبوعين بداية من الآن.

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وبذلك يكون النجم السويسري هو ثالث لاعبي ليفربول الذين يصابون بفيروس كورونا في الوقت الحالي لتزداد متاعب الفريق مع الإصابات والغيابات.

شاكيري سينضم إلى الثنائي تياجو ألكانتارا وساديو ماني الثنائي الذي أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضي وغابوا عن تدريبات ومباريات الفريق.

وفي الوقت الحالي سيخضع أليسون لعملية جراحية، لتضاف إلى متاعب الفريق بعد الخسارة بسباعية أمام أستون فيلا وإصابة 3 من نجومه بفيروس كورونا.

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يذكر أن ليفربول ينتظر مواجهة ساخنة في ديربي الميرسيسايد بعد نهاية فترة التوقف الدولي وهو في وضع لا يحسد عليه على مستوى الغيابات والمعنويات.