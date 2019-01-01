إصابة سعد سمير بقطع جزئي في الرباط الصليبي

اللاعب قد يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضحت نتيجة الفحص الطبي، الذي قام به سعد سمير مدافع الأهلي، تفاصيل إصابة اللاعب الذي تعرض لها في مباراة الفريق الأخيرة أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وتعرض سمير إلى إصابة غادر عقبها ملعب مباراة الأهلي وصن داونز، السبت الماضي والتي انتهت بخسارة المارد الأحمر بخماسية نظيفة.

ووفقاً لتصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، فإن مدافع الفريق يعاني من قطع جزئي في الرباط الصليبي.

وتدرس إدارة الأهلي، إلى إمكانية سفر سعد سمير إلى ألمانيا من أجل تلقي العلاج اللازم، حيث أنه من المتوقع أن يغيب اللاعب عن الملاعب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

الجدير بالذكر أن الأهلي، يستعد لمواجهة مصر المقاصة يوم غد الأربعاء في الدوري المصري، على أن تكون مباراة الإياب أمام صن داونز يوم السبت القادم، على ملعب الجيش المصري ببرج العرب.