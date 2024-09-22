إصابة مفزعة لرودري أمام آرسنال.. وجوارديولا ينفجر غضبًا!

كارثتان في دقيقتين..

تلقى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ضربة موجعة خلال مواجهة آرسنال مساء اليوم الأحد على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وبينما كان السيتي متقدمًا بهدف نظيف لإرلينج هالاند، سقط نجم الوسط رودري من شدة الألم بعدما كان يحاول تجاوز توماس بارتي في ركلة ركنية بالدقيقة 16.

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فشل الجهاز الطبي في علاج نجم الوسط الإسباني الذي كان يتألم بشدة بسبب ركبته اليمنى، ليقرر جوارديولا استبداله بماتيو كوافسيتش في الدقيقة 21.

لم تمر سوى دقيقة واحدة بعد خروج رودري، ليسجل ريكاردو كالافيوري هدف التعادل لآرسنال بتسديدة مميزة على يسار الحارس البرازيلي إيدرسون بعد هجمة مباغتة لدفاع السيتي.

انفجر المدرب الإسباني غضبًا بعد هدف آرسنال، وضرب المقعد الخاص به على مقاعد بدلاء ملعب الاتحاد بقدمه، بينما يتحدث بانفعال إلى أحد مساعديه.

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وقبل هذه المباراة، كان مانشستر سيتي يحتل صدارة ترتيب البريميرليج بالعلامة الكاملة (12 نقطة)، بينما يأتي آرسنال في المركز الرابع بـ10 نقاط.