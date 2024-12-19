"ألا يمكنه إصابة أنفك" .. بالوتيلي يسخر "مازحًا" من حادثة إصابة دوناروما القوية!

بالوتيلي لم يترك مواطنه رغم إصابته العنيفة..

مازح ماريو بالوتيلي، مهاجم جنوى الإيطالي، الحارس جيانلويجي دوناروما، لاعب باريس سان جيرمان، بعد الإصابة القوية في وجهه والتي تعرض لها أمام موناكو في الدوري الفرنسي.

وشهد الدقيقة 12 من مباراة باريس سان جيرمان، وموناكو، مساء أمس الأربعاء بالجولة 16 من الدوري الفرنسي، قيام الظهير الأيمن ويلفريد سينجو لاعب موناكو، بالاندفاع تجاه حارس باريس سان جيرمان، ليقوم بدهس وجهه.

وتلقى الحارس الإيطالي، رسائل دعم على وسائل التواصل الاجتماعي من الجماهير وزملائه، كما قرر البعض المزاح مع دوناروما، مثل بالوتيلي وفابيان رويز.

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ونشر دوناروما، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ليرد عليها بالوتيلي مازحًا وكتب: "ألا يمكنه إصابة أنفك بدلًا من ذلك!".

فيما مازحه فابيان رويز؛ زميله في باريس: "تبدو أفضل بهذا الشكل"، وهو ما اتفق معه سامو كاستييخو؛ لاعب ميلان السابق، بسخرية.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان، قد أعلن في بيان رسمي، غياب الحارس صاحب الـ 25 عامًا، لعدة أيام بسبب تلك الإصابة، ومن المتوقع أن يغيب أمام لانس في المباراة القادمة يوم الأحد المقبل في كأس فرنسا، على أن يعود للمشاركة عقب نهاية عطلة أعياد الميلاد.