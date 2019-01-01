إصابة ثنائي الأردن وغيابه عن مواجهة فلسطين

النشامى يفتقد لجهود الثنائي في مباراة فلسطين بعد صعوده رسمياً لدور الستة عشر

فيسبوك تويتر بلال محمد

أظهرت نتيجة الفحوصات الطبية التي أجراها، ثنائي المنتخب الأردني إصابة الأول يوسف الرواشدة بالتواء في الكاحل، بينما تعرف سالم العجالين باستطالة في الوتر الانسي.

وتعرض الثنائي إلى الإصابة، أثناء المشاركة مع منتخب بلادهم، بالأمس أمام سوريا في الجولة الثانية من مجموعات كأس آسيا، والتي حسمها النشامى لصالحهم بهدفين دون رد.

وتأكد غياب الثنائي عن مباراة فلسطين، يوم الثلاثاء القادم في إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من دور المجموعات بكأس آسيا.

وافتتح المنتخب الأردني، مشواره في البطولة بفوز على المنتخب الأسترالي بهدف نظيف سجله أن بني ياسين.

الجدير بالذكر ان المنتخب الأردني أن منتخب يضمن الوصول إلى دور الستة عشر من البطولة، بعد تصدره لمجموعته بست نقط، وبفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثاني.