إصابة أحمد أحمد بكورونا واحتجازه في مستشفى

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلن عن إصابة أحمد أحمد رئيسه بفيروس كورونا، وتقارير تؤكد حجزه بمستشفى.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إصابة رئيسه أحمد أحمد بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية.

جاء هذا في بيان رسمي نشره الاتحاد الإفريقي وأكد خلاله أن الإصابة تم اكتشافها خلال تواجده في القاهرة.

وكتب الاتحاد الإفريقي في بيانه: "بعد وصوله للقاهرة يوم الأربعاء الموافق الـ 28 من شهر أكتوبر تم اكتشاف إصابة السيد أحمد أحمد بفيروس كورونا".

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وأضاف: "تم عزل رئيس الاتحاد الإفريقي فورًا بعد ظهور نتيجة المسحة إيجابية، وسيبقى في محل إقامته لمدة 14 يومًا".

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية بالرغم من بيان الاتحاد الإفريقي أن أحمد أحمد سيتم احتجازه في مستشفى لمدة خمسة أيام.

ويظهر أحمد أحمد عدة أعراض بحسب ما أوضحت "بي بي سي"، وهو ما أكده بنفسه في تغريدة نشرها قبل قليل.

وكتب أحمد: "لدي بعض الأعراض الخفيفة لكنني بخير في الوقت الحالي، وسيتم عزل كل من كان على اتصال بي لمدة 14 يومًا".

وكانت تقارير قد أكدت أن أحمد أحمد قد شارك في اجتماع الاتحاد الإفريقي الأخير الذي تقرر من خلاله تأجيل ما تبقى من مباريات دوري الأبطال بحضور الكثير من الأشخاص وممثلين الأندية.

جدير بالذكر أن أحمد أحمد كان قد أعلن عن ترشحه لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد الإفريقي في الانتخابات المقبلة، بعد قرب أول ولاية له والتي بدأت في 2017 من الانتهاء.