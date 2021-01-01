إصابات بالجملة في النصر قبل مواجهة الشباب في ديربي الرياض

النصر لن يدخل مواجهة ديربي الرياض مكتمل الصفوف

يعاني أكثر من لاعب في صفوف نادي النصر من الإصابة، قبل مواجهة نظيره الشباب، بالجولة 18 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

النصر يستعد لمواجهة الشباب في ديربي الرياض، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مرسول بارك الخاص بالنادي الأصفر.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن عبد الله الخيبري لاعب النصر، عاد إلى العيادة الطبية، بعد مشاركته في تدريبات النصر، وذلك بسبب معاودة الألم في مشط القدم.

وأضافت الصحيفة أن زميله سامي النجعي هو الآخر حضر في العيادة الطبية، بسبب تعرضه لكدمة قوية في الفخذ، خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الفتح.

ومن المقرر أن يتم تحديد موقف عبد الله الخيبري وسامي النجعي، قبل مواجهة الشباب المقبلة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وفي نفس السياق، واصل عبد الله مادو مدافع نادي النصر، برنامجه العلاجي والتأهيلي في العيادة والنادي الصحي مساء أمس الأربعاء، بعد تعرضه لتمدد في العضلة الخلفية.

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ومن المقرر أن يخضع مادو لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الإسباني هوجو كاماريرو، المعد البدني لفريق نادي النصر، لتجهيزه للمواجهة المقبلة أمام الشباب.