أصبحوا ستة .. ثنائي اتحادي جديد يعود من الإصابة استعدادًا للهلال!

الاتحاد مستعد للعودة في النتيجة.

أكدت تقارير صحفية عن حصول الاتحاد على دفعة كبيرة قبل مواجهة الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "اليوم"، والتي أكدت أن الثنائي زكريا هوساوي وعبد الله المعيوف أصبحا في حالة جيدة قبل المواجهة.

وأوضحت الصحيفة أن كلاهما قد شاركا في تدريبات الفريق بشكل طبيعي، في الوقت الذي استمر فيه غياب الفرنسي كريم بنزيما.

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وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بتفوق الهلال بهدفين نظيفن، ويأمل الاتحاد أن يعود في النتيجة على أرضه، حيث يقام الإياب في الجوهرة المشعة.

جدير بالذكر أن الاتحاد كان قد استعاد الرباعي عبد الرزاق حمد الله وأحمد الغامدي وحسن كادش ورومارينهو بالفعل وتأكدت جاهزيتهم للمباراة.