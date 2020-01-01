إشبيلية ضد مان يونايتد: مباشر لحظة بلحظة
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إشبيلية 0 × 0 مانشستر يونايتد
تغطية مباشرة لحظة بلحظة
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لم يبق الكثير... ⏳#يونايتد #الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/MJnqrp08k6— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 16, 2020
أما النادي الأندلسي فمشواره كان أصعب بوضوح، ففي البداية كان عليه المرور من فريق قوي مثل روما وقد كان له مراده بهدفين نظيفين، ثم تمكن من خطف الانتصار من وولفرهامبتون بهدف في الثواني الأخيرة في ربع النهائي.
مشوار مانشستر يونايتد لنصف النهائي كان سهلًا بعض الشيء، إذ اجتاز عقبة لاسك لينتس بسبعة أهداف لهدف بمجموع المباراتين، ثم التقى مع كوبنهاجن في ربع النهائي وفاز عليه بهدف نظيف في الأوقات الإضافية.
أعزائي المتابعين أهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة إشبيلية ضد مانشستر يونايتد في نصف نهائي الدوري الأوروبي 2019-2020.