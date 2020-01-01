إشبيلية v مانشستر يونايتد

إشبيلية ضد مان يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

آخر تحديث
التعليقات()
Manchester United Copenhagen Europa League
Getty Images
تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي 2020، والتي تقام في ملعب راين إنيرجي بألمانيا

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

إشبيلية 0 × 0 مانشستر يونايتد
تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

مانشستر يونايتد - إشبيلية - الدوري الأوروبي

اختيارات المحررين

المزيد من الفرق

     

    أما النادي الأندلسي فمشواره كان أصعب بوضوح، ففي البداية كان عليه المرور من فريق قوي مثل روما وقد كان له مراده بهدفين نظيفين، ثم تمكن من خطف الانتصار من وولفرهامبتون بهدف في الثواني الأخيرة في ربع النهائي.

    مشوار مانشستر يونايتد لنصف النهائي كان سهلًا بعض الشيء، إذ اجتاز عقبة لاسك لينتس بسبعة أهداف لهدف بمجموع المباراتين، ثم التقى مع كوبنهاجن في ربع النهائي وفاز عليه بهدف نظيف في الأوقات الإضافية.

    أعزائي المتابعين أهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة إشبيلية ضد مانشستر يونايتد في نصف نهائي الدوري الأوروبي 2019-2020.

    إغلاق