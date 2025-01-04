بسبب إشارته المهينة لفالنسيا.. نائب إسباني يُعاير فينيسيوس بالكرة الذهبية!

نجم ريال مدريد يثير الأحقاد من جديد في إسبانيا

تصدرت زيارة فينيسيوس جونيور لملعب "الميستايا" الأضواء في كل حدب صوب، الزيارة الصاخبة التي انتهت بطرد الدولي البرازيلي بعد ضربه للحارس ستول ديمتريفسكي.

فينيسيوس جونيور أشار للجماهير الصاخبة خلال المباراة برقم "2" أي ما يفيد هبوط فالنسيا إلى الدرجة الثانية إثر تعثر نتائج الخفافيش هذا الموسم محتلين المركز الثامن عشر حتى الآن في الدوري الإسباني.

الأمر أثار استياء النائب البرلماني المنتمي لحزب اليسار الجمهوري جابرييل روفيان، والذي لم ترقه هذه الرسالة الموجهة من قبل فينيسيوس جونيور لجمهور فالنسيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكتب روفيان عبر "إكس": "ماذا فعلت في الكرة الذهبية يا فينيسيوس؟" في إشارة إلى خسارة البرازيلي للكرة الذهبية لصالح الإسباني رودري، وحصوله على المركز "2" خلفه في الجائزة.

وتثار التوترات بشكل كبير بين فينيسيوس وكيانات إسبانية عديدة، بسبب تصريحاته السابقة حول استحقاق بلاد الماتادور في استضافة كأس العالم 2030 بسبب ما وصفه بـ"العنصرية" الموجودة فيها.