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إسماعيل يوسف: مباراة جور ماهيا للنسيان وسنصالح الجماهير

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عضو مجلس إدارة الزمالك يقدم الاعتذار لجمهور القلعة البيضاء
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن خسارة الفارس الأبيض، أمام جور ماهيا في بطولة الكونفدرالية للنسيان، والفريق سيركز على مصالحة الجماهير في القادم

وخسر الزمالك بأربعة اهداف مقابل هدفين، من نظيره جور ماهيا الكيني، في أولى مباريات الفريقين بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وقال لاعب الزمالك الأسبق، في تصريحات صحفية: "أقدم اعتذاري للجماهير، الجميع اليوم لم يكن في حالته، سواء اللاعبين أو الجهاز الفني".

وواصل: "هناك 15 نقطة في المباريات القادمة لا تزال في الملعب، سنسعى لتعويض الخسارة، ومصالحة الجماهير".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "مباراة اليوم للنسيان، تركيزنا الآن سيكون التأهل في الكونفدرالية، مع إكمال مسيرتنا في بطولة الدوري".

الجدير بالذكر أن الزمالك يتذيل ترتيب المجموعة بشكل مؤقت، لحين نهاية مباراة بترو أتليتكو الانجولي، أمام نظيره نصر حسين داي الجزائري.

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