إسماعيل يوسف: القرار النهائي بشأن إقامة قمة الدوري عقب السوبر

هل يتخذ اتحاد الكرة قرارًا بإقامة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك؟

أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أنه يعرف معلومة مؤكدة، بشأن إمكانية تأجيل قمة الأهلي والزمالك بالدوري المصري الممتاز.

الأهلي سيواجه الزمالك في كأس السوبر المصري مساء يوم الخميس المقبل، على أن تقام قمة الدوري بينهما مساء يوم الإثنين 24 فبراير الجاري.

يوسف قال خلال تصريحات عبر قناة "أبوظبي الرياضية": "لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، تعاند مسؤولي الزمالك، بشأن تأجيل مباراة الدوري أمام الأهلي".

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عضو مجلس إدارة الزمالك تابع: "لو هناك نية لتأجيل قمة الدوري، لماذا (العناد) حاليًا، ولم يتم مبكرًا، التأجيلات تمت من قبل، ولماذا لا تحدث الآن؟".

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إسماعيل يوسف أردف: "بعدما تحدثت إدارة الزمالك مع اتحاد الكرة حول تأجيل المباراة، خرجوا ببيان رسمي في اليوم التالي، للتأكيد على أن المباراة ستقام في موعدها".

واختتم يوسف تصريحاته قائلًا: "أمتلك معلومة أن القرار النهائي بشأن إقامة مباراة القمة، سيكون بعد مباراة السوبر المصري مباشرة".

ويرغب مسؤولي الزمالك في تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي، لارتباطهم بمواجهة أمام الترجي التونسي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم 28 فبراير الجاري.