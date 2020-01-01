لجنة الانضباط تُعاقب إسماعيل مطر وخميس إسماعيل بسبب كوبي براينت

ثنائي الوحدة لم يفلت من العقوبة

لم يفلت ثنائي الوحدة الإماراتي إسماعيل مطر وخميس إسماعيل من العقوبة بعد رفعهما قميصًا بالرقم 24 تضامنًا مع أسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت الذي توفي مؤخرًا في حادث تحطم طائرته المروحية.

الثنائي الإماراتي رفعا القميص خلال مباراة الوحدة مع الفجيرة في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي الإماراتي والتي انتهت لصالح العنابي 2-1.

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لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم الإماراتي أعلنت عقاب اللاعبين بالغرامة ألف درهم مع لفت نظرهما، وقد أوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة "حمدان اليزودي" أن العقوبة جاءت طبقًا للوائح التي تمنع رفع اللاعبين لافتات وصورًا خاصة في المباريات، مثلما حدث مع مهاجم العين لابا كودجو حين رفع قميصًا يحمل صورة أحد الأشخاص قال أنه والده.

وعاقبت اللجنة كذلك نادي الوحدة بالغرامة المالية 10 آلاف درهم مع توجيه إنذار له، ذلك لخلو قائمة فريق تحت 21 عامًا من طبيب خلال مواجهة الجزيرة الأخيرة.

وعوقب نادي حتا كذلك بالغرامة 10 آلاف درهم لتلفظ جماهيره بعبارات غير لائقة تجاه حكم مباراة فريقهم أمام خورفكان في الجولة الماضية لدوري الخليج العربي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.