الوحدة يستعيد إسماعيل مطر ويقترب من ضم فارس جمعة

نشاط واضح للوحدة في سوق الانتقالات الشتوي

أعلن الوحدة الإماراتي عودة نجمه إسماعيل مطر للانتظام في التدريبات الجماعية بعد نهاية فترة التأهيل الخاصة به إثر تعرضه للإصابة في نوفمبر الماضي.

ونشر العنابي عبر حسابه الرسمي على تويتر صورًا تظهر إسماعيل مطر وهو يخوض التدريبات رفقة زملائه في مران اليوم السبت الصباحي قبل مواجهة بونيدكور وديًا.

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وكان أسطورة الكرة الإماراتية قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الوصل في سادس جولات كأس الخليج العربي الإماراتي في نوفمبر، وأعلن الوحدة وقتها غيابه عن الملاعب لما يقرب الشهر.

وشارك في مران اليوم كذلك الوافد الجديد خميس إسماعيل الذي أعلن الوحدة ضمه الأسبوع الماضي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده بالتراضي مع الوصل، وقد وقع عقدًا يمتد حتى يونيو 2022.

وبات الوحدة قريبًا كذلك من ضم فارس جمعة لاعب الجزيرة صاحب الـ31 عامًا، إذ أفادت صحيفة البيان الإماراتية أن الناديين توصلا لاتفاق بالفعل على انتقال اللاعب للعنابي وأن الساعات القادمة ستشهد توقيعه على العقود ليكون الصفقة الخامسة للفريق في سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

ونجح الوحدة خلال ميركاتو يناير في ضم خميس إسماعيل بجانب الكوري الجنوبي لي ميونج جو والأرجنتيني بيدرو خافيير والبرازيلي لوكاس بيمنتا، وتم تسجيل اللاعبين الأخيرين ضمن فئة المقيمين.

الوحدة يسعى لتعزيز صفوفه جيدًا في ميركاتو يناير لتحسين نتائجه على صعيد دوري الخليج العربي الإماراتي ، إذ يحتل حاليًا المركز الثامن برصيد 17 نقطة وبفارق 12 نقاط كاملة عن شباب الأهلي دبي في الصدارة.