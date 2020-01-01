خيمينيز يتهم الإصابات والمنتخبات بالسبب في فشل موسم الوحدة

مدرب الوحدة يتحدث عن وضع الفريق

قال مانولو خيمينيز المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي أن الإصابات العديدة التي تعرض لها لاعبو الفريق بجانب تواجد الكثير منهم في المنتخبات الوطنية كانا السبب الأهم خلف فشل الموسم الجاري وانتهاء أمل المنافسة على لقب دوري الخليج العربي .

ويتواجد العنابي حاليًا في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 17 نقطة وبفارق 12 نقطة كاملة عن شباب الأهلي دبي في الصدارة.

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وأشاد المدرب الإسباني بعمل الإدارة في سوق الانتقالات الشتوي الحالي والصفقات الجديدة التي أبرمها النادي، بقوله لصحيفة الاتحاد الإماراتية " الاستقطابات التي قام بها الوحدة بمثابة دعم جيد للفريق، نشكر عليه سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي ومجلس الإدارة".

أضاف "كانت لدينا مشاكل كثيرة في الفترة السابقة، مثل الإصابات ووجود لاعبين مع المنتخبات الوطنية، وهذا دفعنا إلى الاعتماد على لاعبين صغار في السن، وسط جدول مضغوط للغاية وصعب للمباريات، وهم لا يملكون الخبرة الكافية، والطبيعي أن يتدرجون في المشاركة، حتى يقوى عودهم، والواقع فرض علينا الدفع بهم، لأننا لا نملك خيارات أخرى، والآن الوضع أفضل كثيراً، بعد أن قام النادي بـ6 انتدابات، وهناك لاعب أجنبي رابع في الطريق".

ونجح الوحدة خلال ميركاتو يناير في ضم فارس جمعة وخميس إسماعيل بجانب الكوري الجنوبي لي ميونج جو والأرجنتيني بيدرو خافيير والبرازيلي لوكاس بيمنتا، وتم تسجيل اللاعبين الأخيرين ضمن فئة المقيمين.

وقد تحدث عنهم المدرب قائلًا "بيدرو ولوكاس متميزان ولديهما موهبة عالية، إلا أنهما يحتاجان للتطوير أكثر لأنهما صغيران في السن، أما لي ميونج فنجح النادي في التعاقد معه، لأنه من نوعية اللاعبين الذين نريدهم في المركز الذي يشغله، ويساعد الفريق كثيرًا في التحول من الدفاع إلى الهجوم، وخميس إسماعيل يمثل إضافة وخبرة في مركز المحو وفي الألعاب الهوائية".

أضاف حول لاعب الجزيرة السابق "فارس جمعة شاهدت له مباريات كثيرة عبر الفيديو، وهو لاعب قوي ودولي ولديه الخبرة، صحيح أنه غاب عن المشاركة هذا الموسم مع فريقه السابق، ولا أعرف سبب ذلك، لكن مهمتنا أن نجهزه ونجعله يدخل في أجواء اللعب التنافسي، كما أن عودة خالد الظنحاني تدعم الفريق، وبشكل عام جميع اللاعبين الذين تم التعاقد معهم متميزون ولديهم الكثير ليقدموه مع الفريق".

"مع هذه التعاقدات الجديدة، فإن العنابي فنيًا سيكون أفضل كثيرًا والمجموعة أقوى، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لأن أي فريق يحتاج دائمًا لأن يعزز صفوفه، ولا يوجد فريق في العالم لا يريد أن يتطور باستمرار".

أخيرًا رفض خيمينيز الإفصاح عن هوية اللاعب الأجنبي الرابع الذي ينوي الوحدة ضمه في ميركاتو يناير، موضحًا أن النادي مازال يدرس الخيارات المتاحة ومشيرًا لرغبته ضم لاعب يُجيد تأدية جميع أدوار الهجوم وأن لا يكون ثابتًا في مركز واحد فقط.