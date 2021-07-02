إسبانيا وسويسرا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة إسبانيا وسويسرا في دور ربع النهائي من بطولة يورو 2020 ..

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سويسرا 1 × 1 إسبانيا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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تبديلين لمنتخب سويسرا بخروج كلا من شاكيري وسفيروفيتش ودخول كلا من سو وجافرانوفيتش

78' كوكي يلعب الضربة الحرة غير المباشرة، الكرة تصل لمورينو الذي يلعبها برأسه ولكنها تمر بعيدة عن القائم الأيمن

77' بطااااااااااااااقة حمراااااااااااااااااااااء مباشررررة لفرويلر بعد تدخل قوي على قدم مورينو

74' عررررضية خطيرة من أزبيلكويتا ولكنها تمر من الجميع دون أن يلمسها أي لاعب

67' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول شاكيري يسجل التعادل لسويسرا، خطأ مشترك بين لابورت وتوريس في تشتيت الكرة لتصل إلى سفيروفيتش الذي يهديها لشاكيري على طبق من ذهب ويسجل التعادل

بطاقة صفراء من نصيب ويديمير بعد تدخل قوي على بوسكيتس

63' أووووووووووووووووه سيمون يحرم سويسرا من التعادل، مرتدة رائعة، فارجاس يمرر إلى زوبير الذي يسدد الكرة ولكن سيمون يتألق ويُخرجها لضربة ركنية

59' خطيرررررة من توريس ولكن الكرة تصطدم بسيفروفيتش وتخرج لضربة ركنية

55' أووووووووووووه دينيس زكريا كاد أن يعوض الهدف الذي سجله في مرماه، ضربة ركنية لسويسرا يلعبها شاكيري، تصل لزكريا الذي يلعبها برأسه وتمر بجوار القائم الأيمن بسنتيمترات

تبديل ثاني لمنتخب إسبانيا بخروج موراتا ودخول مورينو

52' ضربة ركنية لسويسرا، يحاول شاكيري لعبها في المرمى مباشرًة بشكل مخادع ولكن الكرة تصطدم بالشباك الخارجية

50' عررضية من أولمو تصل إلى كوكي الذي يلعبها برأسه ولكنها تمر بسلام على منتخب سويسرا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب إسبانيا على سويسرا بهدف عكسي سجله زكريا في مرماه

39' ضربة ركنية أخرى لسويسرا، رأسية من ويديمير هذه المرة ولكن الكرة تمر بعيدة عن القائم الأيمن لأوناي سيمون

34' ضربة ركنية لسويسرا، رأسية من أكانجي ولكن الكرة تعلو العارضة

مرور أكثر من نصف ساعة على بداية اللقاء، بدون أي خطورة تُذكر لمنتخب سويسرا

25' يان سومر يتألق ويتصدى لرأسية قوية وخطيرة من أزبيلكويتا

24' عررضية رائعة من توريس، ولكن إلفيدي يتألق ويشتت الكرة لضربة ركنية قبل أن تصل إلى موراتا

تبديل أول اضطراري لسويسرا بخروج إيمبولو للإصابة ودخول فارجاس

21' شاكيري يلعب تمريرة بينية رائعة وخطيرة لسيفروفيتش ولكنها تطول! وسيمون يخرج من مرماه ليمسك بالكرة قبل أن تصل إليه

17' كوكي يلعب الركلة الحرة المباشرة ولكنها تعلو العارضة بقليل

16' خطأ لإسبانيا من على حدود منطقة الجزاء، بعد أن تمت عرقلة موراتا

15' عرررررضية لمنتخب إسبانيا ولكن دفاع سويسرا يشتت الكرة لضربة ركنية

7' جوووووووووووووووووووووووووووووووول منتخب إسبانيا يسجل الهدف الأول بهدف عكسي لزكريا في مرماه بعد تسديدة ألبا

6' سيطرة واستحواذ من إسبانيا، ومحاولات من سويسرا للاعتماد على المرتدات

1' فرصة لهجمة مرتدة لسويسرا، شاكيري يسدد الكرة ولكنها تصطدم بالدفاع وتصل سهلة إلى أوناي سيمون!

انطلاق المباراة

تشكيل سويسرا:

التشكيل| 3-4-1-2

يان سومر

ريكاردو رودريجيز - أكانجي - إلفيدي

ستيفان زوبير - دينيس زكريا - فرويلر - ويديمبر

شاكيري

إمبولو - سيفيروفيتش

Aufstellung / Composition / Formazione



🇨🇭🆚 🇪🇸

🕕 18h00 CET

📺 SRF 2, RTS 2, RSI La 2



ℹ️ Granit Xhaka gesperrt / suspendu / squalificato#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi pic.twitter.com/U1XfWtDT3i — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) July 2, 2021

تشكيل إسبانيا:

التشكيل| 4-3-3

أوناي سيمون

أزبيلكويتا - باو لوبيز - لابورت - ألبا

كوكي - بوسكيتس - بيدري

سارابيا - موراتا - توريس

🚨 OFICIAL ¡¡YA TENEMOS NUESTRO ONCE INICIAL!!



👥 Esta es la alineación de partida de @LUISENRIQUE21 para los cuartos de final de la #EURO2020 ante Suiza.



💪🏻 ¡¡OS SENTIMOS CERCA, AFICIÓN!! ¡¡JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES!! ¡¡VAMOOOOS!!



🆚 #SUI - #ESP #SomosEspaña pic.twitter.com/jmgAW4K5sv — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 2, 2021

في المقابل، صعد منتخب إسبانيا لربع النهائي بعد التغلب على كرواتيا في مباراة لا تقل إثارة عن المواجهة السابقة لخصم اليوم، حيث نجح في تخطي عقبة كرواتيا بتسجيله لهدفين في الوقت الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بثلاثة أهداف لكل فريق، لتكون النتيجة النهائية خماسية إسبانية مقابل ثلاثة أهداف لكرواتيا.

تأهل المنتخب السويسري لهذا الدور بعد أن حقق المفاجأة الأكبر في البطولة بإقصاء بطل العالم فرنسا بركلات الجزاء، بعد أن نجح في التعادل في النتيجة في الدقائق الأخيرة بعد أن كان متأخرًا بفارق هدفين بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة إسبانيا وسويسرا ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا، والتي ستُقام على ملعب كريستوفسكي في روسيا.