"يشعرون بالألم".. كوكوريلا: حكام البريميرليج يستهدفونني لأنني دمرت إنجلترا في يورو 2024!

ماذا قال ظهير تشيلسي؟

هاجم الإسباني مارك كوكوريلا، لاعب تشيلسي، حكام الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أنهم يستهدفونه بعد تحطيم آمال إنجلترا في كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وساهم كوكوريلا في تتويج منتخب إسبانيا باليورو، بعد الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية بنتيجة 2-1، حيث صنع هدف الفوز لزميله ميكيل أويارزابال في الدقيقة 86.

وقال كوكوريلا، في مقابلة مع صحيفة "COPE" الإسبانية، أثناء تواجده مع منتخب لاروخا في فترة التوقف الدولي الحالية: "تعرضت للإيقاف (مباراة) بسبب الحصول على 5 بطاقات صفراء، علمًا بأنني لم أرتكب سوى عددًا قليلًا من الأخطاء".

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وأضاف: "الحكام يستهدفونني هناك، خاصة عندما نلعب خارج ستامفورد بريدج، هذا أمر طبيعي فقد فزت مع إسبانيا بلقب اليورو على حساب إنجلترا، وكنت مشاركًا في الهدف، حاليًا ألعب في دوريهم، إنهم يشعرون بالألم".

وعن شعوره بعد التتويج بلقب يورو 2024، علق: "الأمر مختلف تمامًا بعد البطولة، عندما أشعر بالاستياء تجاه أي شيء أقول لنفسي، حسنًا لقد فزت باليورو، فينتهي الأمر بسرعة، أن تكون بطل أوروبا هو حدث تاريخي سيظل معك للأبد".

وعوقب كوكوريلا بـ5 بطاقات صفراء في 7 مباريات بالبريميرليج، ما أجبره على الغياب بداعي الإيقاف عن مواجهة ليفربول وتشيلسي في ملعب آنفيلد يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.