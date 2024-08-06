سيطرة فرنسية وتواجد عربي قوي في التشكيلة المثالية لأولمبياد باريس

سيطر لاعبو المنتخب الفرنسي بشكل كبير على التشكيل المثالي لأفضل اللاعبين بعد انتهاء منافسات الدور نصف النهائي من أولمبياد "باريس 2024".

وضرب منتخب فرنسا موعدًا ناريًا مع إسبانيا في نهائي الأولمبياد، بعدما فاز الديوك على مصر بنتيجة (3-1) في نصف النهائي، في الوقت الذي تفوق فيه "لاروخا" على منتخب المغرب في الناحية الأخرى (2-1).

ونشر موقع "سوفا سكور" التشكيلة المثالية، وفقًا للتقييم الأعلى خلال منافسات الدور نصف النهائي، والتي شهدت تواجد 5 لاعبين من منتخب فرنسا وثلاثي مصري ولاعبين من المغرب، ولاعب وحيد من إسبانيا.

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وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (مصر).

الدفاع: كيليان سيلديليا (فرنسا)، لويك بادي (فرنسا)، حسام عبد المجيد (مصر)، أشرف حكيمي (المغرب).

الوسط الدفاعي: جوريس شوتارد (فرنسا)، أمير ريتشاردسون (المغرب).

الوسط الهجومي: محمود صابر (مصر)، فيرمين لوبيز (إسبانيا)، مايكل أوليس (فرنسا).

الهجوم: جون فيليب ماتيتيا (فرنسا).

وينتظر أن يلتقي منتخب مصر مع شقيقه المغربي، الخميس المقبل في منافسة عربية شرسة على صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية، بينما تقام مباراة فرنسا وإسبانيا للتنافس على الذهبية، الجمعة المقبل.