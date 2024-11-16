منتخب إسبانيا للسيدات يتوج ببطولة كأس نيوم الشاطئية على حساب البرازيل

فوز منتخب إسبانيا للسيدات بكأس نيوم الشاطئية...

ظفر منتخب سيدات إسبانيا لكرة القدم الشاطئية، ببطولة كأس نيوم الدولية للكرة الشاطئية 2024، المقامة بمنطقة نيوم في المملكة العربية السعودية.

وانتصر المنتخب الإسباني على المنتخب البرازيلي بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت.

وخلال مشواره في البطولة لم يتعرض المنتخب الإسباني لأي هزيمة، وذلك بعد أن تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة، وذلك بعد الفوز أوكرانيا بنتيجة 6-1، وعلى سيدات البرازيل بنتيجة 6-4، وأخيراً الفوز على المنتخب الإنجليزي بنتيجة 4-1.

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أما المركز الثالث فقد ذهب لسيدات أوكرانيا الذي تغلب على المنتخب الإنجليزي بنتيجة 5-4.

وكان المنتخب الأوكراني قد استهلّ مشواره في البطولة بالخسارة أمام المنتخب الإسباني بنتيجة 1-6، ثم تغلب على المنتخب الإنجليزي بنتيجة 4-2، وخسر أمام المنتخب البرازيلي بنتيجة 4-5.