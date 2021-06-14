إسبانيا والسويد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة إسبانيا أمام السويد في إطار مباريات المجموعة الخامسة من بطولة أمم أوروبا 2020 ..

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إسبانيا × السويد

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44' تسديدة قوووووية من المنتخب الإسباني عن طريق أولمو ولكن أولسين يتألق ويتصدى لها

40' مستحيل مستحيل مستحيل!!! كيف ضاعت! إسحاق مهاجم السويد كاد أن يسجل الهدف الأول لمنتخب بلاده، ولكن الحظ والقائم يقفا بجانب الإسبان

39' تسديدة من توريس ولكن أولسين يمسك بالكرة

37' أووووووووووووووووووه موراتا يضيع فرصة لا تضيع! تمريرة خاطئة من أولسون، موراتا يقطع الكرة وينفرد بالمرمى ولكنه يسددها بجوار القائم

35' عرررضية من الجهة اليمنى للمنتخب السويدي، كادت أن تباغت منتخب إسبانيا ولكن أوناي سيمون يشتتها بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية

28' عررررضية من أولمو وكوكي يسددها ولكنها عالية عن المرمى

22' تسديدة رائعة وخطيررررة من كوكي ولكنها تمر بجوار القائم

15' أوووووووووووه أولمو كاد أن يحرز الهدف الأول لإسبانيا! تمريرة رائعة من كوكي تصل لأولمو الذي لمسها بشكل رائع برأسه ولكن أولسين يتألق ويخرجها لضربة ركنية

11' سيطرة تامة من إسبانيا على الكرة، ولكن بدون أي فرص خطيرة على المرمى حتى الآن

6' كوكي يلعب الضربة الركنية، دفاع السويد يشتتها وتصل إلى أولمو الذي يسدد الكرة ولكنها عالية جدًا عن المرمى

5 عررضية أخرى لإسبانيا عن طريق جوردي ألبا بعد تمريرة رائعة من كوكي ولكن أوجيستنسون يخرجها لضربة ركنية ثانية

2' عرررضية من فيران توريس ولكن لوستيج يشتت الكرة لضربة ركنية

انطلاق المباراة

تشكيل إسبانيا

قرر المدرب لويس إنريكي البدء بالتشكيلة الآتية:

التشكيل | 4-3-3



سيمون

يورينتي - لابورت - توريس - ألبا

بيدري - رودري - كوكي

توريس - موراتا - أولمو

🚨 ¡¡YA TENEMOS EL PRIMER ONCE DE ESPAÑA EN LA #EURO2020!!



👥 Esta es la alineación inicial de @LUISENRIQUE21 para el debut de la @SeFutbol en el Campeonato de Europa ante Suecia.



💪🏻 ¡¡Vamos a por todas, #VamosEspaña!! #SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/kPDXh1IUfW — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 14, 2021

تشكيل السويد

قرر المدرب أندرسون البدء بتلك الخطة:

التشكيل | 4-4-2



أولسين

أوجيستنسون - ليندلوف - دانيلسون - لوستج

فورسبرج - أولسون - إيكدال - لارسون

بيرج - إسحاق

Äntligen EM-premiär och här är kvällens startelva! 🔥

Matchen börjar 21.00 i SVT1 - NU kör vi Sverige! 👏 #hejasverige 🇸🇪#EURO2020 | #SWE — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) June 14, 2021

في المقابل سيجاول المنتخب السويدي تحقيق المفاجأة وقهر الماتادور الإسباني، حيث يملك لاعبيه خبرات كبيرة للغاية وكان المنتخب الاسكندنافي قد استطاع الظهور بشكل جيد في البطولات المجمعة الأخيرة، مما يجعله خصمًا صعب المراس.

يعتبر المنتخب الإسباني هو المرشح الأبرز للفوز في المباراة، ويسعى الفريق لاستعادة أمجاده مرة أخرى بقيادة لويس إنريكي، ولكن بعد الكثير من الانتقادات لبعض اختيارات مدرب برشلونة السابق،هل يثبت لمنتقديه أنهم كانوا على خطأ؟

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لأولى مباريات المجموعة الخامسة والتي ستجمع بين إسبانيا والسويد، وستُقام على ملعب لا كارتوخا.