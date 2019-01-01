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إريك تين هاج مدرب الموسم في هولندا

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المدرب إريك تين هاج المدير الفني لفريق أياكس يحصل على جائزة أفضل مدرب في الموسم في هولندا.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

حقق إريك تين هاج المدير الفني لفريق أياكس أمستردام جائزة أفضل مدرب في الموسم بهولندا بعد المستويات التي قدمها فريقه.

جاء هذا عقب موسم مميز للغاية للفريق العاصمي حصل من خلاله على بطولة الدوري الهولندي عقب سباق قوي مع بي اس في آيندهوفن.

واكن إريك تين هاج مرشحًا للحصول على الجائزة رفقة عدد كبير من مدربي الدوري الهولندي على رأسهم فان بوميل المدير الفني لبي اس في.

ويعد تين هاج واحدًا من أهم مدربي القارة الأوروبية في الموسم الجاري، حيث لفت أنظار كبار أوروبا في الفترة الأخيرة وعلى رأسهم برشلونة.

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وانتشرت في الساعات الماضية تأكيدات على وجود رغبة من برشلونة في الحصول على خدمات تين هاج، رغم نفي الإدارة المتكرر وتأكيدهم على استمرار فالفيردي.

جدير بالذكر أن أياكس كان قد حصل على الثنائية المحلية هذا الموسم عقب أن فاز بنهائي الكأس قبل أسابيع وحسم الدوري.

 

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