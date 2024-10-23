هدف خيالي بطريقة "إبراهيموفيتش" وتفوق على دروجبا .. إرلينج هالاند يبدع بلقاء مانشستر سيتي وسبارتا براج

هالاند سجل هدفين وتألق في انتصار مانشستر سيتي على سبارتا براج

قاد النجم النرويجي إرلينج هالاند فريقه مانشستر سيتي للفوز على سبارتا براج التشيكي، بعدما سجل هدفين رائعين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على براج بخماسية دون رد، في المواجهة التي أقيمت بالجولة الثالثة من مرحلة الدوري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

هدف خرافي وآخر بالقدم العكسية

أول ظهور لهالاند في المباراة كان بالدقيقة 11 من زمن المباراة، بعدما لعب كرة رأسية صعبة للغاية، ليتألق حارس براج ببراعة ويتصدى لها ويحولها إلى ركنية.

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وسجل إرلينج هدفه الأولى بالمباراة بالدقيقة 58، بعد عرضية رائعة أرسلها زميله سافينيو من الجهة اليمنى، ليضعها هالاند بشكل خرافي بـ"كعب" القدم، على طريقة النجم المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش.

وأضاف هالاند الهدف الثاني له والرابع لمانشستر سيتي بالدقيقة 68 من عمر اللقاء، بعد هجمة مرتدة سريعة، إذ وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء، ليسددها بقدمه العكسية "اليمنى" في مرمى براج معلنًا الهدف الثاني.

أرقام تاريخية يحطمها هالاند

ونجح هالاند في تحطيم رقم ديدييه دروجبا؛ نجم تشيلسي الأسبق، حيث وصل إلى الهدف رقم 44 له في دوري أبطال أوروبا في 42 مباراة، بينما سجل الفيل الإيفواري نفس عدد الأهداف في 92 مباراة له في نفس المسابقة.

وسجل إرلينج مع مانشستر سيتي الهدف رقم 21 في دوري أبطال أوروبا، في ظهوره رقم 23 فقط بالبطولة، ليتفوق على الأسطورة الهولندية فان نيستلروي صاحب الـ20 هدفًا في 21 مباراة.

بالأرقام .. ماذا قدم هالاند ضد سبارتا براج؟

حصل هالاند على ثاني أعلى تقييم في فريقه مانشستر سيتي خلال مواجهة سبارتا براج بواقع 8.5 درجة، بعد زميله بالفريق ماتيوس نونيس الذي حصل على العلامة الكاملة 10.

وسجل هالاند هدفين، وسدد الكرة 8 مرات، منها 5 على المرمى وواحدة خارجه، كما سدد 3 كرات تصدى لها دفاع، كما أهدر فرصتين محققتين، أما تمريراته فكلها صحيحة.