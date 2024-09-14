اقترب من رقم رونالدو التاريخي والقائم حرمه من الهاتريك .. إرلينج هالاند يُنقذ مانشستر سيتي ضد برينتفورد!

هالاند يُبدع في مواجهة مانشستر سيتي وبرينتفورد

قاد النجم النرويجي إرلينج هالاند فريقه مانشستر سيتي للفوز على نظيره برينتفورد بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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هالاند كان بطل المواجهة، حيث تمكن من تسجيل هدفي الانتصار، ليقود السيتي للعلامة الكاملة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

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وحصل هالاند على جائزة أفضل لاعب في المباراة باقتدار، بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه.

سجل بقدمه الضعيفة والقائم حرمه من الهاتريك

بعد أن تقدم برينتفورد بهدف في الدقيقة الأولى من المباراة، عن طريق يوان ويسا، نجح هالاند من إدراك هدف التعادل بالدقيقة 19 من زمن اللقاء.

المميز في الهدف أن هالاند نجح في تسجيله بقدمه اليمنى "الضعيفة"، وذلك بسبب ضيق المساحة والمراقبة الدفاعية.

وفي الدقيقة 32 استطاع إرلينج أن يُسجل الهدف الثاني، بعد كرة طولية يتفوق فيها على المدافع بدنيًا، لينفرد بالحارس ويضع الكرة في المرمى.

وشهدت الدقيقة 81 محاولتين من جانب هالاند، الأولى كانت بتسديدة ارتطمت في القائم، لتعود له ويسددها مرة أخرى ويُبعدها مدافع برينتفود قبل وصولها إلى الشبكة.

وفي نفس الدقيقة أتيحت فرصة أخرى إلى هالاند بعد تمريرة دي بروينه له ليسدد الكرة ولكن هذه المرة يتصدى لها حارس برينتفورد ببراعة.

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هالاند يُطارد رقم رونالدو التاريخي

رفع هالاند رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي إلى 9 أهداف في صدارة قائمة الهدافين، متفوقًا على أقرب ملاحقيه بفارق 6 أهداف.

وأصبح النجم النرويجي على بُعد هدف واحد فقط للوصول إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيكون أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم بعد كريستيانو رونالدو.

وكان رونالدو قد وصل إلى 100 هدف مع مانشستر يونايتد بعد 105 مباراة، بينما لعب هالاند حتى الآن 103 مباراة، وفي حالة تسجيله هدف في المباراة القادمة سيكون هالاند هو صاحب لقب نجم النصر الحالي.

وحطم إرلينج الرقم القياسي للنجم واين روني الذي سجل 8 أهداف بعد 4 مباريات فقط، بتسجيله 9 أهداف.