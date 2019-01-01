إذاعة إسبانية: فالفيردي مدرب برشلونة الموسم المقبل

في الوقت الذي تنتظر فيه جماهير برشلونة خبر إعلان الانفصال عن المدرب ارنستو فالفيردي، ذكرت تقارير صحافية إسبانية، أن إدارة النادي استقرت على خيار الإبقاء على المدرب الخمسيني لموسم آخر.

وتضاربت الأنباء حول مستقبل مدرب بلباو السابق في الأيام والساعات القليلة الماضية، تحديدا بعد التجرع من مرارة الهزيمة أمام خفافيش فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأكدت بعض المصادر المقربة من النادي، مثل "سبورت" وغيرها من الصحف، أن الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، دعا أعضاء مجلس الإدارة لاجتماع طارئ اليوم الثلاثاء، وذلك تمهيدا لاتخاذ قرار طرد مدرب الفريق، فضلا عن عشرات التقارير التي تتكهن حول هوية خليفة فالفيردي المنتظر في "كامب نو".

لكن في آخر ساعات اليوم الثلاثاء، نقلت صحيفة "الماركا" عن إذاعة "كادينا سير"، أن الاجتماع الطارئ، أسفر عن قرار الإبقاء على المدرب لموسم آخر على أقل تقدير، عكس القرار الذي ينتظره الكثير من عشاق النادي، الذين يعتبرون المدرب المسؤول الأول عن انتكاسة الفريق هذا الموسم.

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والمعروف أنه منذ خسارة البرسا أمام فالنسيا في نهائي الكأس، بالكاد لا تتوقف الصحف ووسائل الإعلام الإسبانية عن التحدث أو التكهن حول مستقبل فالفيردي مع النادي، وأيضا قائمة المرشحين لتولي المنصب بعده، أبرزهم المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري بجانب مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز وأيضا لاعب الفريق السابق ومدرب هولندا الحالي رونالد كومان.