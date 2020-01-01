إدينسون كافاني .. الماتادور الذي أنقذه مانشستر يونايتد من الاعتزال

بعد انضمام كافاني لمانشستر يونايتد كأحد صفقات اليوم الأخير في سوق الانتقالات الصيفية 2020، تعرف أكثر على شريك سواريز بهجوم أوروجواي في كأس العالم 2018

إذا كنت من عشاق كرة القدم، فبالتأكيد لفت نظرك في العشرية الأخيرة مهاجم تميز بأسلوبه في التسجيل واللعب على حدٍ سواء، بل وأبعد من ذلك تميز بملامح وجهه التي تشبه كثيرًا الشخصية الكرتونية "طرزان"، والتي تعبر عن أصوله المنحدرة من الهنود الحمر.

إنه نجم منتخب أوروجواي إدينسون كافاني، والذي صعد سريعًا لسماء كرة القدم في الأعوام الأخيرة وقدم نفسه بقوة في دوريين من الدوريات الخمسة الكبرى هما الدوري الإيطالي والدوري الفرنسي، وهو الآن على وشك مغامرة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

انضم كافاني في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية 2020 لأحد أكبر الأندية الإنجليزية في التاريخ هو مانشستر يونايتد، وذلك بعد فترة ليست بالكبيرة على فسخ تعاقده مع فريقه القديم باريس سان جيرمان.

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نعلم الكثير عن إدينسون كافاني في الملعب، فهو مهاجم قناص لا يهدأ حتى يصيب الشباك، لكن ماذا قدم طوال مسيرته التي بدأت في أوروجواي حيث ولد، هذا ما سنتعرف عليه وأكثر في الأسطر التالية.

من هو إدينسون كافاني؟

إدينسون كافاني هو لاعب كرة قدم أوروجوياني الجنسية، ولد بمدينة سالتو في 14 نوفمبر 1987، أي أنه يبلغ من العمر حوالي 33 عامًا.

والد كافاني هو لويس ووالدته هي بيرتا جوميز، وله أخوين يلعبان كرة القدم أيضًا هما كريستيان كافاني ووالتر خيخليلموني الذي كان يعرف اختصارًا باسم جولي.

مسيرة إدينسون كافاني

بدأ إدينسون كافاني مداعبة كرة القدم منذ صغره، وفي عام 2000 وهو في سن الثالثة عشر انضم لنادي دانوبيو، وتدرج في الأعمار السنية حتى ظهر مع الفريق الأول في 2005 وهو في سن الثامنة عشر.

كانت النقلة الكبرى في حياة كافاني هي الانضمام للدوري الإيطالي من بوابة باليرمو، والذي فاز به في 2007 بعد صراع مع ميلان ويوفنتوس في ذلك الوقت، وقدم الأوروجوياني مع فريقه الجديد أداءً لافتًا للأنظار جعل الجماهير تطلق عليه لقب "الماتادور".

في عام 2010 انتقل إدينسون كافاني لنابولي على سبيل الإعارة لمدة موسم، ومع نهايته فعل الآتزوري الجنوبي بند الشراء، ليقضي نجم الثيليستي موسمين إضافيين مع الفريق، وذلك قبل الذهاب لمغامرة جديدة.

في 2013 انضم كافاني لكبير الدوري الفرنسي في السنوات الأخيرة باريس سان جيرمان، وكانت هذه الصفقة غريبة بالنسبة لمعظم متابعي كرة القدم، فالعاصمي الفرنسي كان يمتلك النجم زلاتان إبراهيموفيتش الذي يلعب في مركز قلب الهجوم، لكن إدينسون أزال الدهشة وقدم أداءً مميزًا مع الفريق حتى رحل السويدي وحمل الأوروجوياني راية الهجوم.

لا شك أن هذه الفترة هي الأفضل لإدينسون كافاني في مسيرته، حيث ظهر مع بارين في 200 مباراة في جميع المسابقات خلال 7 سنوات، سجل فيهم 138 هدفًا، لكن غربت شمسه في الموسم الأخير ورحل اللاعب بعد انقضاء عقده.

وفي اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية 2020 انضم لمانشستر يونايتد الإنجليزي، ليسير على خطى نجم منتخب أوروجواي السابق دييجو فورلان.

مسيرة كافاني الدولية لا تخلوا من الانجازات كذلك، فالمرة الأولى التي ارتدى فيها قميص منتخب أوروجواي كانت في يناير 2007 عندما انضم لفريق تحت 20 عامًا وشارك في بطولة أمريكا الجنوبية للشباب.

فاز بجائزة الهداف في هذه البطولة، وأضاف إنجاز آخر لمنتخب الشباب هو المساهمة في وصوله لكأس العالم 2007.

كانت بدايته مع المنتخب الأول في 6 فبراير 2008 في مباراة ضد منتخب كولومبيا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وسجل كافاني أحد هدفي منتخب بلاده.

شارك مع الثيليستي في كأس العالم 2010، وكان أحد أهم عناصر المنتخب الذي أنهى في المركز الرابع في هذا المونديال، أما أول وآخر بطولاته مع أوروجواي فكانت كوبا أمريكا 2011، لكنه لم يشارك إلا في 3 مباريات إحداهم كبديل وهي النهائي، بعد إصابته في المباراة الثانية في دور المجموعات.

شارك كافاني مع المنتخب الأوروجوياني في كأس العالم 2014 كذلك في كأس العالم 2018، وشارك في كوبا أمريكا مرتين أخرتين أيضًا في 2015 و2019.

بطولات إدينسون كافاني:

الدوري الأوروجوياني 2006-07

كأس إيطاليا 2011-12

الدوري الفرنسي - 6 ( 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2017–18,[161] 2018–19,[162] 2019–20).

- ( 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2017–18,[161] 2018–19,[162] 2019–20). كأس فرنسا - 4 ( 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18).

- 4 ( 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18). كأس الرابطة الفرنسية - 5 (2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18).

- 5 (2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18). كأس السوبر الفرنسي - 4 ( 2014, 2015, 2017, 2019).

- 4 ( 2014, 2015, 2017, 2019). كوبا أمريكا 2011

كيف أنقذ مانشستر يونايتد إدينسون كافاني من الاعتزال؟

قد يكون مفاجيء للبعض أن إدينسون كافاني فكر في الاعتزال هذا العام، وكان السبب هو تفشي فيروس كورونا وتوقف كرة القدم، ومع بقائه لفترة كبيرة بدون فريق بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، قد يكون قرار الاعتزال قد راوده من جديد.

وفي أول حديث له بعد الانضمام لمانشستر يونايتد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية 2020، قال كافاني: "كان من الطبيعي أن يبدأ القلق، بدأت البطولات ولم أكن ألعب بأي فريق، وزادت الشكوك بداخلي لفترة طويلة".

وأضاف:"بدأت الأيام تمر ورأيت عائلتي وأصدقائي والجميع يريد معرفة أين سألعب، لذلك نحن سعداء بقرار الانضمام لليونايتد".

وتابع:"دييجو فورلان منحني العديد من الإشارات قبل هذه الخطوة، لعب لمانشستر يونايتد ووصل لأعلى المستويات من احتراف كرة القدم هناك".

وأما عن تفكيره بالاعتزال خلال أزمة كورونا:"صحة الأسرة أولاً، بالطبع تعاملت مع فكرة ترك كرة القدم، وفكرت في عدم اللعب مرة أخرى بعد المعاناة التي مرينا بها طوال هذه الفترة".