مشجع الأسبوع | المعنى الحقيقي للوفاء .. جمهور فيورنتينا يساند بوفي على طريقته الخاصة

حادثة مؤسفة في مباراة فيورنتينا وإنتر يوم أمس لكن رد فعل الجمهور كان رائعًا

نواصل تقديم حلقات سلسلة "مشجع الأسبوع" المختصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقة اليوم من مدرجات ملعب أرتيمو فرانكي في فلورنسا، حيث أقيمت يوم أمس مباراة فيورنتينا مع ضيفه إنتر في الدوري الإيطالي ولم تُستكمل نظرًا لسقوط إدواردو بوفي لاعب وسط أصحاب الملعب أرضًا ونقله للمشفى.

بوفي سقط أرضًا بطريقة مرعبة ودون أي احتكاك مع أحد، وهو ما أصاب الجميع بالقلق والرعب من تكرار حادثة دافيدي أستوري عام 2018، الذي توفي في غرفة الفندق خلال نومه قبل مباراة الفيولا ضد أودينيزي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الحدث المؤسف كان عند الدقيقة الـ16 وقد أعلن الحكم إيقاف المباراة على أن تُستكمل في وقت لاحق، ورغم ذلك رفض جمهور فيورنتينا مغادرة المدرجات حتى الاطمئنان على بوفي ووصول أخبار جديدة من المشفى، وذلك في لمسة وفاء جميلة تجاه اللاعب.

صاحب الـ22 عامًا تخطى مرحلة الخطر في المشفى واستعاد وعيه وعافيته حسب المصادر الصحفية المتابعة، وقد واصل جمهور فلورنسا ومختلف مدن إيطاليا دعمه عبر منصات التواصل الاجتماعي.