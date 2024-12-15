بعد خروجه من المستشفى..

زف نادي فيورنتينا نبأ سعيدًا بشأن الحالة الصحية للاعبه إدواردو بوفي، الذي سقط على أرض الملعب في مباراة إنتر بالدوري الإيطالي، قبل أسبوعين، ما أدى إلى إلغاء المواجهة.

وأعلن نادي فيورنتينا أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا غادر المستشفى، بعد تحسن حالته الصحية، قبل أن ينشر صورًا من تواجده في مقر تدريبات الفريق أمس السبت.

وظهر في الصور، بوفي وهو يلتقي زملاءه لأول مرة منذ انهياره على أرض الملعب في مشهد مؤثر، حيث صفق له بقية اللاعبين وهللوا لوصوله.

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وفجرت جولات أخرى من التصفيق بعد أن جلس النجم الشاب في مقعده في ملعب التدريب، ثم التقى ببعض من زملائه وأعضاء الطاقم الفني وجهًا لوجه في مشاهد عاطفية.

حتى أن الإيطالي أتيحت له فرصة تسديد بعض الكرات على طاولة البلياردو، أثناء تواجده في معسكر الفريق، حسب صحيفة "ديلي ميل".