إدريسا جاي: بنين هي الحصان الأسود للبطولة حتى الآن

لاعب المنتخب السنغالي حصل على لقب رجل مباراة منتخب بلاده أمام أوغندا

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى إدريسا جاي لاعب المنتخب السنغالي، أن منتخب بنين هو الحصان الأسود للبطولة، مشدداً على أن مواجهة المنتخبين ستكون صعبة للغاية.

وحقق المنتخب السنغالي، فوزاً بهدف دون رد على حساب أوغندا، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة، ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس أفريقيا.

وقال جاي في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة أمام أوغندا، وستكون معركة حامية الوطيس في منطقة وسط الملعب".

وتابع: "ولكن تعاملنا بطريقة جيدة، وتمكنا من الفوز بالمباراة، كان بإمكاننا تسجيل الهدف الثاني من ضربة الجزاء التي أهدرها ماني".

وأتم تصريحاته قائلاً: "المباراة القادمة ستكون ضد الحصان الأسود في البطولة، منتخب بنين الذي يمتلك لاعبين على مستوى عال، سنبدأ في الاستعداد لهم من الآن".

💫ماني يقود أسود التيرانجا إلى دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 🏆



السنغال ستواجه بنين يوم الأربعاء القادم 🔜#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/GHZqRzsUdn — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 5, 2019

وحصل إدريسا جاي على جائزة أفضل رجل في المباراة، التي ساهم فيها في الفوز بالمباراة.

الجدير بالذكر ان منتخب السنغال، سيلعب أمام نظيره بنين في دور الثمانية من البطولة، يوم 10 يوليو الجاري على ملعب الدفاع الجوي.